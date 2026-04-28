Μητσοτάκης στη Βασιλίσσης Όλγας για την ανάπλαση που άνοιξε ξανά μετά από έξι χρόνια

Επίσκεψη στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας πραγματοποίησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά την ολοκλήρωση των έργων ανάπλασης στον ιστορικό άξονα της Αθήνας. Η παρουσία του στο σημείο ήρθε λίγες ημέρες αφότου ο δρόμος παραδόθηκε ξανά σε χρήση, κλείνοντας έναν κύκλο παρεμβάσεων που διήρκεσε συνολικά έξι χρόνια.

Τον πρωθυπουργό υποδέχθηκαν στη Βασιλίσσης Όλγας η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης, με τον οποίο είχε συνδεθεί πολιτικά η έναρξη της συγκεκριμένης παρέμβασης. Το έργο είχε ξεκινήσει με πρωτοβουλία της δημοτικής αρχής Μπακογιάννη και κατά τη διάρκεια της εξέλιξής του αποτέλεσε επανειλημμένα σημείο αντιπαράθεσης για τη φυσιογνωμία του κέντρου της Αθήνας και για τον χρόνο ολοκλήρωσής του.

Η λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας είχε κλείσει το 2020, στο πλαίσιο του σχεδιασμού για έναν πιο φιλικό στους πεζούς δημόσιο χώρο, με περιορισμένη παράλληλα κυκλοφορία οχημάτων προς το Ζάππειο και τις εγκαταστάσεις τένις. Πλέον, μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων στις αρχές Απριλίου, ο δρόμος έχει επιστρέψει στη διάθεση των πολιτών και των συγκοινωνιακών φορέων, ενώ έχουν ήδη τοποθετηθεί νέες στάσεις και στέγαστρα για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.

Η ανάπλαση της Βασιλίσσης Όλγας αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά έργα αστικής αναμόρφωσης στο κέντρο της πρωτεύουσας, καθώς συνδέεται με τη συνολική προσπάθεια αναβάθμισης της περιοχής γύρω από το Ζάππειο και τον αρχαιολογικό περίπατο. Η σημερινή επίσκεψη του πρωθυπουργού είχε έντονο συμβολισμό, αφού πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά την ολοκλήρωση ενός έργου που συζητήθηκε έντονα τόσο σε επίπεδο πόλης όσο και σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο.

