Μαρινάκης κατά Ανδρουλάκη για υποκλοπές και Εξεταστική: «Επικίνδυνο μονοπάτι»

Σε υψηλούς τόνους κινήθηκε η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη απέναντι στον Νίκο Ανδρουλάκη, με φόντο τη νέα πολιτική αντιπαράθεση για την υπόθεση των υποκλοπών και την πρόθεση του ΠΑΣΟΚ να ζητήσει τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Η κόντρα αναζωπυρώθηκε μετά τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τη δικαστική διαχείριση της υπόθεσης, με την κυβέρνηση και τη Χαριλάου Τρικούπη να ανταλλάσσουν βαριές αιχμές για τους θεσμούς, τη Δικαιοσύνη και τα πολιτικά κίνητρα πίσω από κάθε κίνηση.

Ο κ. Μαρινάκης, μιλώντας στον Real FM, επιτέθηκε ευθέως στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι η ρητορική που αναπτύσσει γύρω από την υπόθεση είναι αβάσιμη, αλλά και επικίνδυνη για τη δημοκρατική λειτουργία και το κράτος δικαίου. Κυβερνητικές πηγές και δηλώσεις του ίδιου κινούνται στη γραμμή ότι η κυβέρνηση δεν σχολιάζει ούτε παρεμβαίνει στις δικαστικές αποφάσεις, ενώ αποδίδουν στο ΠΑΣΟΚ επιλεκτική στάση απέναντι στη Δικαιοσύνη, ανάλογα με το αν οι αποφάσεις το εξυπηρετούν πολιτικά ή όχι.

Τσουκαλάς: «Ο "επιτελικός" αυταρχισμός Μητσοτάκη απειλεί τη δημοκρατία»

Στο ίδιο πλαίσιο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άφησε σαφείς αιχμές και για την επιλογή του ΠΑΣΟΚ να προχωρήσει σε αίτημα για Εξεταστική Επιτροπή, λέγοντας ότι η κυβέρνηση θα τοποθετηθεί επίσημα όταν το αίτημα κατατεθεί στη Βουλή και αξιολογηθεί η τεκμηρίωσή του. Από την κυβερνητική πλευρά εκφράζεται η εκτίμηση ότι πίσω από την πρωτοβουλία αυτή βρίσκεται προσπάθεια περαιτέρω πολιτικοποίησης του ζητήματος, τη στιγμή που, όπως επισημαίνεται, έχουν ήδη υπάρξει προηγούμενες θεσμικές και δικαστικές διαδικασίες γύρω από την υπόθεση.

Ο Παύλος Μαρινάκης ανέβασε ακόμη περισσότερο τους τόνους, συνδέοντας τη στάση του Νίκου Ανδρουλάκη με μια συνολικότερη εικόνα πολιτικής συμπεριφοράς που, κατά την κυβέρνηση, δεν παραπέμπει σε εν δυνάμει πρωθυπουργό. Στα σχετικά αποσπάσματα που μεταδόθηκαν από το ραδιοφωνικό του σχόλιο, φέρεται να είπε ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ λειτουργεί περισσότερο σαν υποψήφιος για τη σχολή εισαγγελέων παρά σαν πρόσωπο που διεκδικεί κυβερνητικό ρόλο.

Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε και την κοινή επιστολή πέντε βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για τη λειτουργία του επιτελικού κράτους, επιμένοντας ότι πρόκειται για μια κόσμια παρέμβαση με επιχειρήματα και προβληματισμούς. Η επιστολή, που δημοσιοποιήθηκε μέσω της εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ», φέρει τις υπογραφές των Θανάση Ζεμπίλη, Ανδρέα Κατσανιώτη, Ξενοφώντα Μπαραλιάκου, Γιάννη Οικονόμου και Γιάννη Παππά και ασκεί κριτική στην υπερσυγκέντρωση εξουσιών, υπογραμμίζοντας ότι οι βουλευτές δεν υπάρχουν για να υπηρετούν «το όποιο επιτελείο», αλλά για να νομοθετούν και να ελέγχουν την εκτελεστική εξουσία.

Στο μέτωπο των πολιτικών εξελίξεων, ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε ότι οι εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν το 2027, τονίζοντας ότι αυτή είναι η σταθερή θέση του πρωθυπουργού και ότι δεν υφίσταται κανένα σενάριο πρόωρης προσφυγής στις κάλπες. Η ίδια γραμμή έχει διατυπωθεί επανειλημμένα από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και σε προηγούμενες δημόσιες παρεμβάσεις του, με βασικό επιχείρημα την ανάγκη πολιτικής σταθερότητας και την τήρηση σταθερών εκλογικών κύκλων.

Η νέα αυτή αντιπαράθεση επιβεβαιώνει ότι η υπόθεση των υποκλοπών παραμένει στο κέντρο της πολιτικής σύγκρουσης, με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να τη χρησιμοποιούν ως πεδίο θεσμικής, αλλά και καθαρά πολιτικής αντιπαράθεσης. Το επόμενο βήμα θα κριθεί στη Βουλή, εκεί όπου θα φανεί αν το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για Εξεταστική θα βρει ευρύτερες στηρίξεις και ποια στρατηγική θα επιλέξει τελικά η κυβερνητική πλειοψηφία.

