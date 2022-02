Μητσοτάκης: Στηρίζουμε την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας

«Επιβεβαιώσαμε τη στήριξή μας στην εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας και συζητήσαμε το ενδεχόμενο που υπάρξει εισβολή της Ρωσίας. Πιστεύουμε στον διάλογο και πρέπει να μείνει ανοιχτή η επικοινωνία μας με τη Ρωσία. Το θέμα της Ουκρανίας μας αφορά καθώς στην περιοχή ζουν εκατοντάδες πολίτες με ελληνική καταγωγή», ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη σύνοδο κορυφής για την κρίση στην Ουκρανία.

Η άτυπη συνάντηση ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (17/2) όπως ανακοίνωσε και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Από την πλευρά του ο Σαρλ Μισέλ, σε ανάρτησή του αναφέρθηκε στην ενότητα ΕΕ και ΝΑΤΟ εκφράζοντας τη στήριξη στην Ουκρανία. «Σταθεροί και αποφασιστικοί στην υπεράσπιση των αξιών μας» σημείωσε.

