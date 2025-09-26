Μητσοτάκης στο Bloomberg: «Θα καταγράψουμε σημαντικό πρωτογενές πλεόνασμα και φέτος»

Ο πρωθυπουργός τόνισε πως το ουσιαστικό είναι να ακολουθούνται πολιτικές που οδηγούν στην ανάπτυξη

26 Σεπ. 2025 15:56
Pelop News

Συνέντευξη στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Bloomberg και τον δημοσιογράφο John Micklethwait παραχώρησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα θα καταγράψει και φέτος σημαντικό πρωτογενές πλεόνασμα.

Ο πρωθυπουργός τόνισε πως το ουσιαστικό είναι να ακολουθούνται πολιτικές που οδηγούν στην ανάπτυξη. «Ήταν αδιανόητο πριν από λίγα χρόνια ότι η Ελλάδα θα κατέγραφε τέτοια ανάπτυξη, ενώ η Γαλλία ή ακόμη και η Γερμανία θα βρίσκονταν στην οικονομική θέση που βρίσκονται σήμερα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας σε παρατήρηση του αρχισυντάκτη του Bloomberg ότι στο παρελθόν η Ελλάδα δεχόταν σκληρή κριτική από τους Ευρωπαίους εταίρους, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε: «Τα πράγματα έχουν αλλάξει. Δεν είναι το θέμα να δείχνεις με το δάχτυλο ποιος φταίει· το θέμα είναι να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα και να έχουμε το ίδιο κοινό ενδιαφέρον, ακόμη κι αν χρειάζεται να λαμβάνουμε δύσκολες αποφάσεις».

Στο πεδίο της Άμυνας, ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι αναμένει από την Ευρωπαϊκή Ένωση «να λάβει γενναίες και ισχυρές αποφάσεις».

Αναφερόμενος στους μισθούς, τόνισε ότι αυτοί στην Ελλάδα «συγκλίνουν με τους ευρωπαϊκούς» και ότι η κυβέρνηση εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση «με δημοσιονομική προσοχή».

Σε ερώτημα για τις επόμενες εκλογές, ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε βέβαιος πως η Νέα Δημοκρατία μπορεί να κερδίσει την απόλυτη πλειοψηφία στην επόμενη Βουλή.

Στο πλαίσιο της παρουσίας του στη Νέα Υόρκη, στις 18:00 (ώρα Ελλάδος) θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, ενώ στις 18:45 θα απευθύνει ομιλία στην 80ή Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.
