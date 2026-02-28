Μολότοφ, χημικά, κουκουλοφόροι μετά τη συγκέντρωση για τα Τέμπη, ΒΙΝΤΕΟ

Στη Θεσσαλονίκη σημειώθηκαν επεισόδια, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης για την τραγωδία στα Τέμπη, όταν ομάδα κουκουλοφόρων επιτέθηκε στις αστυνομικές δυνάμεις.

Επεισόδια στο Σύνταγμα μετά τη συγκέντρωση για τα Τέμπη – Προσαγωγές και σύλληψη άνδρα με αεροβόλο

Σύμφωνα με πληροφορίες, άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους πέταξαν βόμβες μολότοφ προς τους αστυνομικούς, ενώ έβαλαν φωτιές σε κάδους απορριμμάτων σε κεντρικούς δρόμους της πόλης. Ακολούθησε πετροπόλεμος, με τις δυνάμεις των ΜΑΤ να απαντούν κάνοντας χρήση χημικών και κρότου-λάμψης.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

