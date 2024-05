Μονακό: Ταχύπλοο έπεσε πάνω σε σκάφη και κατέληξε σε αποβάθρα ΒΙΝΤΕΟ

Ένα ταχύπλοο σκάφος έχασε τον έλεγχο και συγκρούστηκε με μια λέμβο και ένα superyacht γεμάτο καλεσμένους στο λιμάνι του Μόντε Κάρλο, στο Μονακό.

Το περιστατικό προκάλεσε πανικό και τραυματισμούς, αλλά ευτυχώς κανείς δεν σκοτώθηκε.

Κάμερα κατέγραψε τη στιγμή που το ταχύπλοο έπεσε πάνω σε δύο άλλα σκάφη που είχαν αγκυροβολήσει κατά μήκος της περίφημης «γραμμής των δισεκατομμυριούχων» του Μονακό κατά τη διάρκεια ενός από τα πιο ιστορικά γεγονότα της Formula 1, το grand prix του Μονακό.

Το βίντεο που κυκλοφορεί ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει πώς το μηχανοκίνητο σκάφος βρέθηκε μέσα στη μαρίνα του Μόντε Κάρλο, πριν στρίψει ανάμεσα σε μια μικρή λέμβο και ένα superyacht γεμάτο με ανθρώπους που χόρευαν. Το σκάφος, σταμάτησε στη μεταλλική αποβάθρα, αφού παραλίγο να να πέσει πάνω σε δύο ανυποψίαστους περαστικούς.

Αυτόπτες μάρτυρες λένε ότι κανείς δεν τραυματίστηκε κατά τη σύγκρουση, ανέφερε το Fox Sports, αλλά αρκετές βάρκες υπέστησαν ζημιές.

Φημολογείται ότι την τελευταία εβδομάδα ο Αμερικανός οδηγός της F1 Logan Sargeant και η οικογένειά του ζούσαν στο superyacht που χτυπήθηκε στο περιστατικό. Οι πυροσβέστες και τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης ανταποκρίθηκαν στην αποβάθρα μετά τη σύγκρουση το περασμένο Σαββατοκύριακο, όπως ανέφεραν λεπτομερώς οι μάρτυρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι αρχές φέρεται να ρυμούλκησαν το εκτός ελέγχου σκάφος μακριά από το σημείο. Εικάζεται ότι ο χειριστής του ταχύπλοου θα αντιμετωπίσει υψηλά πρόστιμα για τις ζημιές από το περιστατικό.

Ως «το πιο ακριβό ατύχημα στο Grnad Prix του Μονακό», σχολίασε ένας χρήστης το περιστατικό, με χιούμορ.

