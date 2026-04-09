Μόρνος: Εκτοξεύτηκαν τα αποθέματα νερού και βυθίστηκε ξανά το Κάλλιο

Σημαντική βελτίωση παρουσιάζει η κατάσταση στον Μόρνο, με τα αποθέματα νερού να έχουν αυξηθεί εντυπωσιακά έπειτα από μια μακρά περίοδο ανησυχίας για την επάρκεια που τροφοδοτεί την Αθήνα. Η εικόνα της τεχνητής λίμνης έχει μεταβληθεί αισθητά σε σχέση με το περασμένο φθινόπωρο, όταν η στάθμη είχε υποχωρήσει σε βαθμό που είχε προκαλέσει έντονο προβληματισμό και είχε φέρει ξανά στο προσκήνιο τον φόβο μιας παρατεταμένης ξηρασίας.

Η αλλαγή αποτυπώνεται όχι μόνο στους αριθμούς, αλλά και στο ίδιο το τοπίο. Το Κάλλιο, το βυθισμένο χωριό που είχε ξαναβγεί στην επιφάνεια όσο τα νερά υποχωρούσαν, έχει πλέον καλυφθεί ξανά σχεδόν ολόκληρο, καθώς η λίμνη ανέκτησε μεγάλο μέρος του χαμένου όγκου της.

Από τα χαμηλά 15ετίας στην εντυπωσιακή ανάκαμψη

Τα στοιχεία δείχνουν πόσο γρήγορα ανατράπηκε η εικόνα μέσα σε περίπου έξι μήνες. Στις 23 Οκτωβρίου 2025, ο ταμιευτήρας του Μόρνου βρισκόταν στο χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας 15ετίας, με τα αποθέματα να υποχωρούν στα 156.996.000 κυβικά μέτρα. Στην τελευταία διαθέσιμη μέτρηση, στις 8 Απριλίου 2026, ο όγκος του νερού είχε φτάσει τα 491.629.000 κυβικά μέτρα.

Η αύξηση αυτή αλλάζει καθοριστικά την εικόνα για την υδροδοτική ασφάλεια της πρωτεύουσας, καθώς η προηγούμενη κατάσταση είχε σημάνει συναγερμό στις αρμόδιες υπηρεσίες. Η νέα στάθμη δεν σημαίνει ότι το πρόβλημα εξαφανίστηκε οριστικά, ωστόσο δείχνει καθαρά ότι η πίεση έχει μειωθεί αισθητά.

Άλλαξε ξανά το τοπίο στη λίμνη

Αντίστοιχη είναι και η μεταβολή στην επιφάνεια της λίμνης. Στις αρχές Οκτωβρίου του 2025 η έκτασή της είχε περιοριστεί στα 8,3 τετραγωνικά χιλιόμετρα, παρουσιάζοντας σημαντική μείωση σε σχέση με τον μέσο όρο της προηγούμενης δεκαετίας. Στις αρχές Απριλίου 2026 η επιφάνεια είχε επεκταθεί στα 14,7 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Αυτή η μεταβολή είχε άμεσο ορατό αποτέλεσμα στο Κάλλιο, που τους προηγούμενους μήνες είχε μετατραπεί σε σύμβολο της ανησυχίας για την πορεία των υδάτινων αποθεμάτων. Πλέον, από τον παλαιό οικισμό διακρίνονται μόνο λίγα σημεία και μικρά τμήματα κτισμάτων πάνω από την επιφάνεια του νερού.

Ο ρόλος των βροχών και της χιονοκάλυψης

Καθοριστικός παράγοντας για την αναστροφή της εικόνας ήταν οι καιρικές συνθήκες των τελευταίων μηνών. Ο μετεωρολόγος και διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, επισημαίνει ότι το πρώτο τρίμηνο του 2026 καταγράφηκαν εντυπωσιακές βροχοπτώσεις στην περιοχή του Μόρνου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου στη λεκάνη απορροής, οι βροχές του πρώτου τριμήνου ήταν οι υψηλότερες της τελευταίας δεκαετίας για την εποχή. Παράλληλα, και η χιονοκάλυψη, αν και μέσα στον Μάρτιο είχε κινηθεί χαμηλότερα από τα κανονικά επίπεδα, τις τελευταίες ημέρες επανήλθε σχεδόν στα φυσιολογικά για την περίοδο δεδομένα.

Ο ίδιος σημειώνει ότι η τεχνητή λίμνη βρίσκεται πλέον περίπου 20% κάτω από την κανονική τιμή για την εποχή, κάτι που σημαίνει ότι η κατάσταση είναι σαφώς καλύτερη από το φθινόπωρο, αλλά δεν έχει επιστρέψει πλήρως στα συνήθη επίπεδα.

Η προειδοποίηση: Δεν υπάρχει περιθώριο για εφησυχασμό

Παρά τη σαφή βελτίωση, οι ειδικοί τονίζουν ότι δεν υπάρχει λόγος για χαλάρωση. Ο Κώστας Λαγουβάρδος επισημαίνει ότι η χώρα μπαίνει πλέον στην περίοδο της άνοιξης και του καλοκαιριού, όταν οι βροχοπτώσεις μειώνονται, η εξάτμιση ενισχύεται λόγω της ανόδου της θερμοκρασίας και η κατανάλωση νερού αυξάνεται.

Με αυτά τα δεδομένα, η σημερινή εικόνα βγάζει τον Μόρνο από τον άμεσο συναγερμό, αλλά δεν επιτρέπει ασφαλή συμπεράσματα για το μέλλον. Η επάρκεια νερού θα εξαρτηθεί και από το πώς θα εξελιχθεί το επόμενο υδρολογικό έτος, ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη σταθερότητα σε βάθος χρόνου.

Η μνήμη του δύσκολου φθινοπώρου παραμένει νωπή

Η ανάκαμψη αυτή έρχεται λίγους μόλις μήνες μετά από μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο. Τον Οκτώβριο του 2025, η εικόνα στον Μόρνο είχε προκαλέσει ισχυρό προβληματισμό, καθώς η λίμνη είχε συρρικνωθεί σε τέτοιο βαθμό που θύμιζε τις δύσκολες περιόδους ξηρασίας των αρχών της δεκαετίας του ’90.

Τότε, τα στοιχεία έδειχναν ότι το 2025 εξελισσόταν στην πιο ξηρή χρονιά της τελευταίας δεκαετίας για την περιοχή, με τις βροχοπτώσεις να παραμένουν σταθερά κάτω από τον μέσο όρο. Η σύγκριση με προηγούμενα χρόνια ήταν ενδεικτική: το 2018 τα αποθέματα είχαν φτάσει τα 605.563.000 κυβικά μέτρα, ενώ το φθινόπωρο του 2025 είχαν πέσει σε επίπεδα που έκαναν τον Μόρνο να μοιάζει με σκιά του εαυτού του.

