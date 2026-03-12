Μόσχα προς Ουάσιγκτον: Στήριξη στην Κούβα απέναντι σε απειλές και πιέσεις

Η Ρωσία παρεμβαίνει εκ νέου στο μέτωπο της έντασης γύρω από την Κούβα, με τη Μαρία Ζαχάροβα να διαμηνύει ότι η Μόσχα θα σταθεί στο πλευρό της Αβάνας σε πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο. Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών καταδίκασε τη ρητορική απειλών απέναντι στην Κούβα και κάλεσε σε διπλωματική αποκλιμάκωση της αντιπαράθεσης με την Ουάσιγκτον.

Η τοποθέτηση αυτή έρχεται ως απάντηση στις πρόσφατες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανέφερε ότι η Κούβα είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση και ότι ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο χειρίζεται το ζήτημα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας «φιλικής κατάληψης» — που, όπως είπε, μπορεί και να μην είναι τελικά φιλική. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προηγουμένως δηλώσει επίσης ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές για συμφωνία με την Αβάνα.

Από ρωσικής πλευράς, η Ζαχάροβα επανέλαβε ότι η Κούβα αποτελεί παραδοσιακό σύμμαχο της Μόσχας και ξεκαθάρισε πως η ρωσική υποστήριξη θα κινηθεί σε όλα τα διαθέσιμα πολιτικά και διπλωματικά κανάλια. Η Μόσχα είχε ήδη από τον Ιανουάριο χαρακτηρίσει «απαράδεκτες» τις απειλές και τον εκβιασμό κατά της Κούβας, κάνοντας λόγο για επικίνδυνη όξυνση στην Καραϊβική και στη Λατινική Αμερική.

Την ίδια ώρα, η υπόθεση της Κούβας έχει αποκτήσει νέο γεωπολιτικό βάρος λόγω της πίεσης που ασκεί η κυβέρνηση Τραμπ στο νησί, αλλά και των πληροφοριών για παρασκηνιακές επαφές με πρόσωπα που συνδέονται με το καθεστώς της Αβάνας. Το Reuters έχει μεταδώσει ότι η κουβανική κυβέρνηση έχει διαψεύσει επισήμως την ύπαρξη συνομιλιών σε υψηλό επίπεδο με τις ΗΠΑ, χωρίς όμως να απορρίπτει πλήρως τα σενάρια για άτυπες διεργασίες.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η νέα παρέμβαση της Ζαχάροβα επιχειρεί να στείλει διπλό μήνυμα: αφενός ότι η Ρωσία δεν πρόκειται να αφήσει αναπάντητες τις πιέσεις προς έναν στενό της εταίρο, αφετέρου ότι επιδιώκει να εμφανιστεί ως δύναμη πολιτικής κάλυψης απέναντι σε ενδεχόμενη αμερικανική κλιμάκωση. Η Μόσχα δείχνει έτσι ότι βλέπει την Κούβα όχι μόνο ως σύμμαχο, αλλά και ως κρίσιμο κομμάτι της δικής της γεωπολιτικής παρουσίας στο δυτικό ημισφαίριο.

