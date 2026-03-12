Μόσχα προς Ουάσιγκτον: Στήριξη στην Κούβα απέναντι σε απειλές και πιέσεις

Η Μαρία Ζαχάροβα ξεκαθάρισε ότι η Ρωσία θα προσφέρει στην Κούβα κάθε δυνατή πολιτική και διπλωματική υποστήριξη, απαντώντας στη σκληρή ρητορική του Ντόναλντ Τραμπ για πιθανή «φιλική κατάληψη» του νησιού.

Μόσχα προς Ουάσιγκτον: Στήριξη στην Κούβα απέναντι σε απειλές και πιέσεις
12 Μαρ. 2026 17:09
Pelop News

Η Ρωσία παρεμβαίνει εκ νέου στο μέτωπο της έντασης γύρω από την Κούβα, με τη Μαρία Ζαχάροβα να διαμηνύει ότι η Μόσχα θα σταθεί στο πλευρό της Αβάνας σε πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο. Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών καταδίκασε τη ρητορική απειλών απέναντι στην Κούβα και κάλεσε σε διπλωματική αποκλιμάκωση της αντιπαράθεσης με την Ουάσιγκτον.

Η τοποθέτηση αυτή έρχεται ως απάντηση στις πρόσφατες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανέφερε ότι η Κούβα είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση και ότι ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο χειρίζεται το ζήτημα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας «φιλικής κατάληψης» — που, όπως είπε, μπορεί και να μην είναι τελικά φιλική. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προηγουμένως δηλώσει επίσης ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές για συμφωνία με την Αβάνα.

Από ρωσικής πλευράς, η Ζαχάροβα επανέλαβε ότι η Κούβα αποτελεί παραδοσιακό σύμμαχο της Μόσχας και ξεκαθάρισε πως η ρωσική υποστήριξη θα κινηθεί σε όλα τα διαθέσιμα πολιτικά και διπλωματικά κανάλια. Η Μόσχα είχε ήδη από τον Ιανουάριο χαρακτηρίσει «απαράδεκτες» τις απειλές και τον εκβιασμό κατά της Κούβας, κάνοντας λόγο για επικίνδυνη όξυνση στην Καραϊβική και στη Λατινική Αμερική.

Την ίδια ώρα, η υπόθεση της Κούβας έχει αποκτήσει νέο γεωπολιτικό βάρος λόγω της πίεσης που ασκεί η κυβέρνηση Τραμπ στο νησί, αλλά και των πληροφοριών για παρασκηνιακές επαφές με πρόσωπα που συνδέονται με το καθεστώς της Αβάνας. Το Reuters έχει μεταδώσει ότι η κουβανική κυβέρνηση έχει διαψεύσει επισήμως την ύπαρξη συνομιλιών σε υψηλό επίπεδο με τις ΗΠΑ, χωρίς όμως να απορρίπτει πλήρως τα σενάρια για άτυπες διεργασίες.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η νέα παρέμβαση της Ζαχάροβα επιχειρεί να στείλει διπλό μήνυμα: αφενός ότι η Ρωσία δεν πρόκειται να αφήσει αναπάντητες τις πιέσεις προς έναν στενό της εταίρο, αφετέρου ότι επιδιώκει να εμφανιστεί ως δύναμη πολιτικής κάλυψης απέναντι σε ενδεχόμενη αμερικανική κλιμάκωση. Η Μόσχα δείχνει έτσι ότι βλέπει την Κούβα όχι μόνο ως σύμμαχο, αλλά και ως κρίσιμο κομμάτι της δικής της γεωπολιτικής παρουσίας στο δυτικό ημισφαίριο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:01 Φωτιά στο Gerald Ford στην Ερυθρά Θάλασσα – Δύο ναύτες τραυματίστηκαν
17:56 Πάτρα: Τον σπουδαίο γλύπτη Μεμά Καλογηράτο υποδέχθηκε ο Κώστας Πελετίδης
17:49 ΔΥΠΑ – VOUCHER: Μάθε πως θα μπεις άμεσα σε τμήμα
17:48 ΕΟΦ: Ανακαλείται παρτίδα του φαρμάκου Sulbenin – Για ποιο λόγο
17:48 Η ΝΕΠ με Ασάντι κόντρα στον ΝΑΟ Κέρκυρας – Δηλώσεις Λυκούδη
17:40 Μήνυμα Φιντάν για το Ιράν: Όχι σε σενάρια αποσταθεροποίησης
17:38 Πανδαισία πινγκ – πονγκ στο «Τόφαλος»
17:32 Πόρτα ανοιχτή ή κλειστή στον ύπνο; Τι λένε οι ειδικοί
17:24 Χριστίνα Κοντοβά: Συγκλονίζει για την υιοθεσία της κόρης της από την Ουγκάντα και τις δύο αποτυχημένες εγκυμοσύνες
17:23 Ρεκόρ προσέλευσης στην Ανάβαση Πλατάνι – Πιτίτσα
17:16 Τραμπ: Οι ΗΠΑ κερδίζουν από το ακριβό πετρέλαιο, αλλά προτεραιότητα είναι το Ιράν
17:10 Πάτρα: Τροχαίο στη διασταύρωση Αγίου Νικολάου και Κανακάρη – Τραυματίστηκε οδηγός δικύκλου
17:09 Μόσχα προς Ουάσιγκτον: Στήριξη στην Κούβα απέναντι σε απειλές και πιέσεις
17:08 Μητσοτάκης: Απορρίπτω κατηγορηματικά οποιαδήποτε συζήτηση για πρόωρες εκλογές λόγω δημοσκοπικής ανάκαμψης
17:00 Ο Νίκος Κορδόσης, μιλάει στην «Π» για την Έξοδο του Μεσολογγίου: Μνήμη, Αξιοπρέπεια, Ελευθερία
16:52 Σφοδρή αντιπαράθεση στη Βουλή για τους υδρογονάνθρακες: Παπασταύρου και Ανδρουλάκης αντάλλαξαν βαριές αιχμές
16:50 Τι σερβίρεται μετά τα Όσκαρ: Το μενού που περιμένει τους σταρ στο Governors Ball
16:44 Το 8ο MEGA FOUR 4×4 από τη Λέσχη «Skarta Ekato» και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
16:41 Βραδιά αφιερωμένη στους χορηγούς του Απόλλωνα
16:36 Θεσσαλονίκη: Τέσσερις ανήλικοι κατηγορούνται για κλοπή εξοπλισμού αξίας 40.000 ευρώ από φορτηγό
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 12.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ