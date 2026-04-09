Μουστάφα Φαλ: Επέστρεψε μετά από σχεδόν ένα χρόνο σε επίσημο παιχνίδι ΒΙΝΤΕΟ

Στην ενεργό δράση μετά από 308 ημέρες επέστρεψε ο Μουστάφα Φαλ.

Ο Γάλλος σέντερ είχε τραυματιστεί ( ρήξη επιγονατιδικού τένοντα στο αριστερό γόνατο) στον 3ο τελικό της Stoiximan Basket League (6/6/2025) της σεζόν 2025-26 ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό και επέστρεψε στο παιχνίδι των Πειραιωτών με τη Χάποελ στη Σόφια.

Στο 7.46′ πριν από το ημίχρονο ο Γιώργος Μπαρτζώκας του έδωσε εντολή να μπει στο παρκέ και αποθεώθηκε από τον κόσμο του Ολυμπιακού.

Ο Φαλ έπαιξε 6.08′ στο 1ο ημίχρονο. Πήρε ένα ριμπάουντ, έδωσε τρεις ασίστ και είχε και ένα μπλοκ στον Μίτσιτς.

First game in 10 months and doing that 👀👀 Moustapha Fall returns in style 🛑#MotorolaMagicMoment @Moto I @Olympiacos_BC pic.twitter.com/UtVphvnnYk — EuroLeague (@EuroLeague) April 9, 2026

