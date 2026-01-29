MRB: Η Καρυστιανού αντίπαλο δέος του Μητσοτάκη υποστηρίζει το 30%!

29 Ιαν. 2026 20:11
Η νέα δημοσκόπηση της MRB για το Open αναδεικνύει την αδιαμφισβήτητη κυριαρχία της ΝΔ και του Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και την δυναμική της Μαρίας Καρυστιανού.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της MRB που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open, η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη στην εκτίμηση ψήφου με ποσοστό 29,2% και ακολουθεί η Πλεύση Ελευθερίας που πέρασε στη δεύτερη θέση 13,2%. Το ΠΑΣΟΚ κατρακύλησε στην τρίτη θέση την οποία μοιράζεται με την Ελληνική Λύση με 12,7%

Αναλυτικά τα ποσοστά των κομμάτων στην εκτίμηση ψήφου:

ΝΔ 29,2%
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 13,2%
ΠΑΣΟΚ 12,7%
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 12,7%
ΚΚΕ 7,9%
ΣΥΡΙΖΑ 4,6%
ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ 3,4%
ΝΙΚΗ 2,9%
ΜεΡΑ25 2,6%
ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2,1%
ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 1,3%
ΑΛΛΟ ΚΟΜΜΑ 7,4%

