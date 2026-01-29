MRB: Η Καρυστιανού αντίπαλο δέος του Μητσοτάκη υποστηρίζει το 30%!

Η νέα δημοσκόπηση της MRB για το Open αναδεικνύει την αδιαμφισβήτητη κυριαρχία της ΝΔ και του Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και την δυναμική της Μαρίας Καρυστιανού.

Γεωργιάδης: Σε καλή κλινική κατάσταση οι δύο οπαδοί του ΠΑΟΚ

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της MRB που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open, η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη στην εκτίμηση ψήφου με ποσοστό 29,2% και ακολουθεί η Πλεύση Ελευθερίας που πέρασε στη δεύτερη θέση 13,2%. Το ΠΑΣΟΚ κατρακύλησε στην τρίτη θέση την οποία μοιράζεται με την Ελληνική Λύση με 12,7%

Αναλυτικά τα ποσοστά των κομμάτων στην εκτίμηση ψήφου:

ΝΔ 29,2%

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 13,2%

ΠΑΣΟΚ 12,7%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 12,7%

ΚΚΕ 7,9%

ΣΥΡΙΖΑ 4,6%

ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ 3,4%

ΝΙΚΗ 2,9%

ΜεΡΑ25 2,6%

ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2,1%

ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 1,3%

ΑΛΛΟ ΚΟΜΜΑ 7,4%

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



