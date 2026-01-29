MRB: Η Καρυστιανού αντίπαλο δέος του Μητσοτάκη υποστηρίζει το 30%!
Πρωτιά ΝΔ με 16 μονάδες, η Κωνσταντοπούλου ξεπέρασε το ΠΑΣΟΚ
Η νέα δημοσκόπηση της MRB για το Open αναδεικνύει την αδιαμφισβήτητη κυριαρχία της ΝΔ και του Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και την δυναμική της Μαρίας Καρυστιανού.
Γεωργιάδης: Σε καλή κλινική κατάσταση οι δύο οπαδοί του ΠΑΟΚ
Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της MRB που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open, η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη στην εκτίμηση ψήφου με ποσοστό 29,2% και ακολουθεί η Πλεύση Ελευθερίας που πέρασε στη δεύτερη θέση 13,2%. Το ΠΑΣΟΚ κατρακύλησε στην τρίτη θέση την οποία μοιράζεται με την Ελληνική Λύση με 12,7%
Αναλυτικά τα ποσοστά των κομμάτων στην εκτίμηση ψήφου:
ΝΔ 29,2%
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 13,2%
ΠΑΣΟΚ 12,7%
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 12,7%
ΚΚΕ 7,9%
ΣΥΡΙΖΑ 4,6%
ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ 3,4%
ΝΙΚΗ 2,9%
ΜεΡΑ25 2,6%
ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2,1%
ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 1,3%
ΑΛΛΟ ΚΟΜΜΑ 7,4%
