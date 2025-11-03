«Nα αποδείξει όσα ισχυρίζεται, προσκομίζοντας σοβαρά αποδεικτικά στοιχεία» αντεπίθεση Βόλου για Σούντγκρεν

Κατέθεσε μήνυση εναντίον του Σουηδού ποδοσφαιριστή

03 Νοέ. 2025 17:58
Μετά τις αποκαλύψεις Ντάνιελ Σούντγκρεν, σε Podcast στη Σουηδία και την παρέμβαση της Ε.Π.ΑΘΛ.Α, ήρθε και η σειρά της ΠΑΕ Βόλος να πάρει θέση στο συγκεκριμένο ζήτημα.

Στον εισαγγελέα οι δηλώσεις του Σούντγκρεν για χειραγώγηση των περσινών playouts!

Με ανακοίνωση που εξέδωσε το απόγευμα η ομάδα της Μαγνησίας, χαρακτηρίζει ψευδείς και συκοφαντικές τις δηλώσεις του Σούντγκρεν, αποκαλύπτοντας ότι έχει ήδη καταθέσει μήνυση εναντίον του, ενώ τονίζει ότι θα πρέπει ο Σκανδιναβός να εξηγήσει ποιος τον έβαλε «να προχωρήσει σε αυτή την επαίσχυντη, όσο και ανεξήγητη ενέργεια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Βόλος:

«Για την πλήρη και σωστή ενημέρωση της φίλαθλης κοινής γνώμης σχετικά με τις ψευδείς και ανυπόστατες δηλώσεις του πρώην ποδοσφαιριστή Σούντγκρεν, που είδαν το φως της δημοσιότητας, κάνουμε γνωστό ότι η ΠΑΕ Βόλος ήδη έχει υποβάλλει μήνυση εναντίον του, προκειμένου ο εν λόγω να εμφανιστεί ενώπιον της Ελληνικής Δικαιοσύνης και να αποδείξει όσα ισχυρίζεται, προσκομίζοντας σοβαρά αποδεικτικά στοιχεία.

Στην αντίθετη περίπτωση θα είναι ένας κοινός συκοφάντης και βεβαίως θα υποχρεωθεί να εξηγήσει ποιος τον έβαλε να προχωρήσει σε αυτή την επαίσχυντη, όσο και ανεξήγητη ενέργεια.

Ο καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται. Sundgren shame on you».
