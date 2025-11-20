«Να διεκδικήσουμε, δεν υπάρχει φόβος»

Ο φόργουορντ της ΑΕ Γλαύκου Έσπερου, Φίλιππος Φραντζής για το παιχνίδι με τον πρωτοπόρο Κρόνο

20 Νοέ. 2025 20:20
«Έχουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι μπροστά μας, θα προσπαθήσουμε να διεκδικήσουμε ότι μας αναλογεί». Αυτά τόνισε ο έμπειρος φόργουορντ της Α.Ε. Γλαύκου Έσπερου, Φίλιππος Φραντζής, μιλώντας για την αναμέτρηση που ακολουθεί με τον πρωτοπόρο Κρόνο Αγ. Δημητρίου για την 8η αγωνιστική της National League 1 και πρόσθεσε: «Ο αντίπαλός μας είναι μία τρομερή ομάδα, θα έχει το αβαντάζ της έδρας, αλλά στη δική μας πλευρά δεν υπάρχει φόβος».

Για τη νίκη με τον Έσπερο Λαμίας και τη δική του συγκομιδή (28 πόντοι με 5 εύστοχα τρίποντα) ο Φίλιππος Φραντζής υπογράμμισε τα εξής: «Δεν παίξαμε πολύ καλά, αλλά δείξαμε σκληράδα ειδικά στην άμυνα και αυτό είναι ένα στοιχείο που πάντα πρέπει να μας χαρακτηρίζει. Κρατάμε τη νίκη και συνεχίζουμε. Δεν θα ήθελα να αναφερθώ στο πόσο σκόραρα. Σημασία έχει η ομάδα να κερδίζει και όχι οι ατομικές επιδόσεις. Όταν η ομάδα κερδίζει είμαστε όλοι χαρούμενοι».

Τέλος για το «4 στα 4» της Ένωσης ως γηπεδούχος ο Φίλιππος Φραντζής συμπλήρωσε: «Είναι σημαντικό να κρατήσουμε αλώβητη την έδρα μας. Θέλουμε και μπορούμε ως γηπεδούχοι να νικήσουμε σε όλα τα παιχνίδια. Αυτός είναι ένας από τους στόχους μας».

