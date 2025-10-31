«Να μας πουν οι δάσκαλοι τι συνέβη», η απαίτηση των συγγενών του αδικοχαμένου κοριτσιού

Ανείπωτος ο πόνος, μία οικογένεια θρηνεί τον αδόκητο θάνατο ενός 10χρονου κοριτσιού ενώ βρισκόταν στο προαύλιο του σχολείου του στον Ασπρόπυργο και μια περιοχή σε σοκ.

«Το κοριτσάκι δεν έκανε γυμναστική την ώρα που κατέρρευσε», το υπουργείο Παιδείας για την άτυχη 10χρονη

Το τραγικό περιστατικό συνέβη νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής (31.10.2021) στο προαύλιο του 10ου Δημοτικού Σχολείου Ασπροπύργου, εκεί όπου κατέρρευσε και τελικά έσβησε- παρά τις υπεράνθρωπές προσπάθειες των γιατρών του Θριασίου νοσοκομείου όπου μεταφέρθηκε εσπευσμένα- το άτυχο κορίτσι.

Στο αποψινό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, μεταδόθηκε ένα βίντεο – ντοκουμέντο από το σοκαριστικό συμβάν- πρόκειται για τη στιγμή που το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ φτάνει στο Δημοτικό Σχολείο του Ασπροπύργου για να παραλάβει την μαθήτρια που κατέρρευσε στο προαύλιο.

Στο βίντεο ντοκουμέντο φαίνονται γονείς και μαθητές να κοιτούν σοκαρισμένοι το κορίτσι που βρίσκεται στο έδαφος.

«Ήταν ένα παιδάκι εκεί ανάσκελα, του έκαναν κάποιος γιατρός του σχολείου του έκανε ΚΑΡΠΑ» δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας.

Σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες το κοριτσάκι έπεσε ακριβώς στο σημείο μπροστά από την μπασκέτα. Εκεί έφτασαν γρήγορα άνθρωποι οι πρώτοι οι οποίοι προσπάθησαν να το βοηθήσουν.

«Άκουσα φωνές και είδα που κάνανε αναπνοές στο παιδί και βοηθούσαν οι δάσκαλοι και ο γιατρός» δήλωσε άλλος αυτόπτης μάρτυρας.

Θριάσιο Νοσοκομείο: Οι γιατροί έδωσαν μάχη για να την επαναφέρουν

Το κορίτσι μεταφέρθηκε άμεσα στο Θριάσιο νοσοκομείο, το οποίο δεν εφημέρευε αλλά ήταν το πιο κοντινό. Εκεί οι γιατροί έδωσαν μάχη. Για πάνω από μια ώρα έκαναν στην μαθήτρια ΚΑΡΠΑ, προσπαθώντας να την επαναφέρουν δυστυχώς όμως δεν ανταποκρίθηκε.

«Τώρα ήμουν εγώ στο Θριάσιο, και μιλήσαμε με το γιατρό, με τους γονείς, μαζί πήγα εγώ και λέει παθολογικά δεν έχει τίποτα. Πως έτσι ξαφνικά λιποθύμησε το παιδί;» δήλωσε συγγενής της μαθήτριας στο Star.

Aναπάντητα ερωτήματα

Το κορίτσι δεν αντιμετώπιζε κανένα πρόβλημα υγείας είπαν συγγενείς στο Star. Ψάχνουν να βρουν απαντήσεις για το τι συνέβη στο προαύλιο του σχολείου.

«Τώρα δεν ξέρω τι την κάνανε την σπρώξανε, έπεσε μόνη της δεν ξέρω. Από τι το έπαθε; Οι δάσκαλοι να μας το πούνε. Ας μας λένε την αλήθεια από τι το έπαθε, 10 χρονών μωρό χάσαμε. Θα την πάνε Πειραιά, θα της κάνουν νεκροψία θα το δείξει αυτός ο ιατροδικαστής» δήλωσε επίσης συγγενής.

Τι κατέθεσε ο γυμναστής

Ο γυμναστής του σχολείου στον Ασπρόπυργο που ήταν και ο αυτόπτης μάρτυρας του θανάτου της 10χρονης ήταν ο πρώτος άνθρωπος που κάλεσαν οι αστυνομικοί να καταθέσει, από το αστυνομικό τμήμα Ασπροπύργου, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα για τον θάνατο της μικρής μαθήτριας.

Όπως είπε ο γυμναστής, το κοριτσάκι την ώρα που η τάξη του έκανε γυμναστική δεν συμμετείχε σε κάποια άσκηση, αλλά περπατούσε στο χώρο μπροστά στην μπασκέτα και ξαφνικά κατέρρευσε.

Οι αστυνομικοί ζήτησαν από το σχολείο να τους προσκομίσει το πιστοποιητικό γιατρού ότι το παιδί ήταν υγιές και ικανό να κάνει γυμναστική το οποίο και τους παρέδωσε η διεύθυνση του σχολείου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στο αστυνομικό τμήμα βρίσκεται και καταθέτει επίσης μία γυναίκα που ήταν παρούσα στο περιστατικό.

Επιπλέον έχει ζητηθεί από τους γονείς, όταν είναι σε θέση, να έρθουν στο τμήμα και να καταθέσουν ό, τι γνωρίζουν.

Φυσικά οι αστυνομικοί περιμένουν και το αποτέλεσμα της ιατροδικαστικής εξέταση. Την έρευνα για την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Δυτικής Αττικής της ΕΛ.ΑΣ.

