«Το κοριτσάκι δεν έκανε γυμναστική την ώρα που κατέρρευσε», το υπουργείο Παιδείας για την άτυχη 10χρονη

Για το περιστατικό διενεργείται έρευνα από την αστυνομία

31 Οκτ. 2025 17:50
Pelop News

Δεν το χωράει ανθρώπου νους αυτό που συνέβη και έχει προκαλέσει σοκ έχει στον Ασπρόπυργο. Πρόκειται για τον θάνατο ενός κοριτσιού που κατέρρευσε την ώρα που περπατούσε στο προαύλιο του σχολείου του κάτω από άγνωστες συνθήκες.

Ασπρόπυργος: 10χρονο κοριτσάκι κατέρρευσε και πέθανε στο προαύλιο του σχολείου της

Αν και το προσωπικό του σχολείου έκανε ΚΑΡΠΑ και η μικρή διακομίστηκε σε νοσοκομείο, το κορίτσι κατέληξε.

Για το περιστατικό διενεργείται έρευνα από την αστυνομία, ενώ από την πλευρά του το υπουργείο Παιδείας αναφέρει ότι το κορίτσι δεν είχε κάποιο καταγεγραμμένο ιατρικό πρόβλημα.

Το άτυχο κορίτσι, που ήταν κάτοικος Ασπροπύργου, κατέρρευσε κάτω από άγνωστες συνθήκες την ώρα που περπατούσε στο χώρο του γηπέδου μπάσκετ το πρωί της Παρασκευής (31/10).

Ο γυμναστής μόλις αντιλήφθηκε ότι η μικρή είχε καταρρεύσει κάλεσε τον σχολικό νοσηλευτή, ο οποίος και παρείχε αμέσως τις πρώτες βοήθειες με ΚΑΡΠΑ.

Άμεσα κλήθηκε και ασθενοφόρο που μετέφερε τη μικρή στο Θριάσιο Νοσοκομείο, το οποίο δεν εφημέρευε, ωστόσο επιλέχθηκε λόγω εγγύτητας.
Οι γιατροί προσπάθησαν επί ώρα να την επαναφέρουν με ΚΑΡΠΑ, όμως δεν τα κατάφεραν και επιβεβαίωσαν τον θάνατό της.

Για τον θάνατο του κοριτσιού κλήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Ασπροπύργου ο καθηγητής Φυσικής Αγωγής προκειμένου να δώσει κατάθεση, ενώ διενεργείται έρευνα για τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού.

Το υπουργείο Παιδείας σε δήλωσή του για το περιστατικό αναφέρει:

«Το κοριτσάκι δεν έκανε γυμναστική την ώρα που κατέρρευσε. Περπατούσε στο χώρο του γηπέδου μπάσκετ – Η καρτέλα του παιδιού ανέφερε άσκηση χωρίς περιορισμούς, οπότε δεν υπήρχε καταγεγραμμένο κάποιο ιατρικό πρόβλημα. Ο γυμναστής κάλεσε αμέσως τον σχολικό νοσηλευτή, ο οποίος έσπευσε και παρείχε αμέσως τις πρώτες βοήθειες με ΚΑΡΠΑ και την ίδια στιγμή εκλήθη το ασθενοφόρο».
