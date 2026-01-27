Να σωθεί και να βρουν λύση στην Παναχαϊκή

Σε πρώτη φάση προέχει η παραμονή στη Γ’ Εθνική και όταν έρθει, να ασχοληθεί πολύ σοβαρά η διοίκηση της ΠΓΕ με τη διάδοχη κατάσταση

27 Ιαν. 2026 12:54
Pelop News

Το πρώτο ζητούμενο για την Παναχαϊκή είναι να σωθεί και να παραμείνει στη Γ’ Εθνική.

Ακόμα κι αν αγωνιστεί στα play outs – που είναι και το πιθανότερο – οι κοκκινόμαυροι πρέπει με κάθε τρόπο να εξασφαλίσουν την παραμονή τους.
Από τη στιγμή που έχουν υποβιβαστεί Πανγυθεατικός και Ερμής Μελιγούς, ψάχνουμε μία ακόμα ομάδα με τους Πανθουριακό, Παναχαϊκή και Θύελλα να είναι υποψήφιες με βάση τη βαθμολογία.
Η ήττα από τον Πέλοπα έμπλεξε πολύ την πατρινή ομάδα. Αν η Παναχαϊκή νικήσει τη Θύελλα, της βάζει τη θηλιά, πάει στο +5 και παίρνει βαθιά ανάσα. Αν όμως νικήσει η Θύελλα, τότε το άγχος και η αγωνία θα κορυφωθεί για την Παναχαϊκή.
Η αλήθεια είναι πως η ομάδα του Σπύρου Αντωνόπουλου έχει δύσκολο πρόγραμμα. Εκτός από το εκτός έδρας παιχνίδι με τη Θύελλα την ερχόμενη Κυριακή, ακολουθεί εντός έδρας αγώνας με τον Παναιγιάλειο, εκτός με Κόρινθο, εκτός με Πανγυθεατικό και τελειώνει την κανονική περίοδο με εντός έδρας παιχνίδι με το Λουτράκι.
Σε πρώτη φάση προέχει η παραμονή στη Γ’ Εθνική και όταν έρθει, να ασχοληθεί πολύ σοβαρά η διοίκηση της ΠΓΕ με τη διάδοχη κατάσταση.

Αυτό το πράγμα δεν βγαίνει.  Ή μαθαίνεις να το κάνεις, ή το αφήνεις σε άλλους που το γνωρίζουν.
Επόμενη αγωνιστική υποχρέωση για τους «κοκκινόμαυρους» είναι αύριο κόντρα στην Αιγείρα/Ακράτα (γηπ. Ακράτας, 15.00) για τη φάση των «16»του Κυπέλλου Ελλάδας, όπου δεν θα αγωνιστεί ο Νιφορόπουλος προκειμένου να εκτίσει την ποινή του και να αγωνιστεί στο παιχνίδι με τη Θύελλα.

