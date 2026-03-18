ΝΑΤΟ ή Ορμούζ; Το νέο ρήγμα Τραμπ με την Ευρώπη και η σύγκρουση με τον Μακρόν

Σε νέα φάση έντασης φαίνεται να περνούν οι σχέσεις ΗΠΑ – Ευρώπης, καθώς η άρνηση αρκετών ευρωπαϊκών πρωτευουσών να συμμετάσχουν σε αμερικανική πρωτοβουλία για τη διασφάλιση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ έχει προκαλέσει ισχυρούς τριγμούς στο ευρωατλαντικό μέτωπο. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ενοχλημένος από τη στάση των συμμάχων, προειδοποίησε ότι το ΝΑΤΟ αντιμετωπίζει «πολύ άσχημο μέλλον» αν τα μέλη του δεν ανταποκριθούν στο αμερικανικό αίτημα.

Η ένταση συνδέεται άμεσα με την κλιμάκωση στην περιοχή του Κόλπου και τις επιπτώσεις της στις διεθνείς ροές ενέργειας. Ο Αμερικανός πρόεδρος πίεσε συμμάχους να συνδράμουν στρατιωτικά για να παραμείνει ανοικτό το Ορμούζ, ωστόσο αρκετές χώρες απάντησαν ότι δεν έχουν πρόθεση να στείλουν πλοία ή να εμπλακούν σε μια επιχείρηση που δεν σχεδιάστηκε από κοινού.

Στο ίδιο κλίμα, ο Τραμπ άφησε ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο επανεξέτασης της αμερικανικής στάσης απέναντι στη Συμμαχία. Ερωτηθείς σχετικά, είπε ότι είναι «σίγουρα κάτι που πρέπει να σκεφτούμε», αν και πρόσθεσε πως δεν έχει αυτή τη στιγμή λάβει κάποια συγκεκριμένη απόφαση. Παράλληλα, σε ανάρτησή του στο Truth Social, υποστήριξε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις δεν χρειάζονται πλέον τη βοήθεια των χωρών του ΝΑΤΟ, τονίζοντας με κεφαλαία πως «δεν τη χρειάζονταν ποτέ».

Στο στόχαστρο του Αμερικανού προέδρου βρέθηκε και πάλι ο Εμανουέλ Μακρόν. Ο Γάλλος πρόεδρος ξεκαθάρισε δημόσια ότι η Γαλλία δεν θα συμμετάσχει σε επιχείρηση για το άνοιγμα ή την απελευθέρωση των Στενών του Ορμούζ όσο οι εχθροπραξίες βρίσκονται σε εξέλιξη, τονίζοντας ότι το Παρίσι δεν είναι μέρος της σύγκρουσης. Ο ίδιος άφησε ανοιχτό μόνο το ενδεχόμενο μιας μεταγενέστερης διεθνούς πρωτοβουλίας για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, όταν η κατάσταση αποκλιμακωθεί.

Ο Τραμπ, από την πλευρά του, περιέγραψε την τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Μακρόν ως καλή, αλλά όχι ιδανική, προσθέτοντας με ειρωνική διάθεση ότι «για τη Γαλλία μιλάμε». Η νέα αυτή αντιπαράθεση έρχεται να προστεθεί σε μια ήδη επιβαρυμένη σχέση, στην οποία ο Γάλλος πρόεδρος συχνά αντιμετωπίζεται από την Ουάσιγκτον ως η πιο ηχηρή ευρωπαϊκή φωνή.

Για την Ευρώπη, το διακύβευμα είναι πολύ ευρύτερο από μια αποστολή στον Περσικό Κόλπο. Μια σοβαρή υπονόμευση της σχέσης με τις ΗΠΑ ή ακόμη περισσότερο μια αποδυνάμωση της αμερικανικής δέσμευσης στο ΝΑΤΟ θα άγγιζε τον πυρήνα της ευρωπαϊκής ασφάλειας. Γι’ αυτό και αρκετές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες προσπαθούν να ισορροπήσουν ανάμεσα στην ανάγκη να μην αποξενώσουν την Ουάσιγκτον και στην απροθυμία τους να εμπλακούν σε μια σύγκρουση για την οποία δεν είχαν ουσιαστικό λόγο στη λήψη των αρχικών αποφάσεων.

Την ίδια ώρα, ευρωπαϊκές φωνές επιμένουν ότι η κρίση στο Ορμούζ δεν πρέπει να αποσπάσει την προσοχή από την Ουκρανία και τις συνέπειες του πολέμου εκεί για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Το δίλημμα για τους Ευρωπαίους δεν είναι μόνο στρατιωτικό ή διπλωματικό, αλλά και βαθιά πολιτικό: πώς θα διαχειριστούν έναν ολοένα πιο απρόβλεπτο Λευκό Οίκο, χωρίς να διαρρήξουν πλήρως τη διατλαντική σχέση την ώρα που οι πιέσεις σε ενέργεια, άμυνα και οικονομία αυξάνονται ταυτόχρονα.

