Νατσιός: «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη διαλύει το κράτος και ερημοποιεί την επαρχία»

Σκληρή επίθεση κατά της κυβέρνησης για την υπόθεση των ΕΛΤΑ εξαπέλυσε ο πρόεδρος της «Νίκης», Δημήτρης Νατσιός, κάνοντας λόγο για «πολιτική διάλυσης του κράτους» και «ερημοποίηση της περιφέρειας».

04 Νοέ. 2025 14:27
Ο πρόεδρος της «Νίκης», Δημήτρης Νατσιός, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι συνεχίζει «ακάθεκτη την πολιτική της διάλυσης του κράτους», με αφορμή τις εξελίξεις στα Ελληνικά Ταχυδρομεία.

«Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, απόλυτα πιστή στις μνημονιακές δεσμεύσεις της, συνεχίζει ακάθεκτη την πολιτική της διάλυσης του κράτους και της ερημοποίησης της επαρχίας», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η μεταβίβαση των ΕΛΤΑ στο ΤΑΙΠΕΔ και η απόφαση πώλησης των μετοχών τους αποδεικνύουν «την αδυναμία του κράτους να προστατεύσει τα δικαιώματα των πολιτών».

Ο κ. Νατσιός σημείωσε ότι «οι δήθεν αιφνιδιασμένοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, που γίνονται αποδέκτες της οργής των ψηφοφόρων τους, έπρεπε να ήταν διαβασμένοι όταν υπέγραφαν τα εγκληματικά μνημόνια», κατηγορώντας τους ότι «δεν μπορούν να κάνουν αντιπολίτευση στην ίδια την κυβέρνηση που στηρίζουν».

«Η ‘Νίκη’ πιστεύει ότι η πολιτική των μνημονίων οδηγεί την Ελλάδα σε καταστροφή. Αυτό, με τη βοήθεια του λαού, πρέπει να σταματήσει», κατέληξε ο πρόεδρος του κόμματος.
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 04/11/2025
