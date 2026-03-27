«Ναυμαχία» στο Παιδικό με νίκη του ΝΟΠ επί της ΝΕΠ – Φωτογραφίες
Με νίκη του ΝΟΠ επί της ΝΕΠ συνεχίστηκε απόψε στο κολυμβητήριο «Α. Πεπανός» η β΄ φάση στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα πόλο των Παίδων.
Τα 8λεπτα: 6-3, 4-4, 5-6, 5-2.
Τα γκολ του ΝΟΠ: Καγκελάρης 2, Ζαφείρης 7, Τουντόπουλος 3, Αθανασόπουλος 1, Αναστασίου 4, Νταφογιάννης 2, Σοφιανόπουλος 1. Τα γκολ της ΝΕΠ: Παπανίκος 4, Γιαουπάι 1, Θεριάκης 2, Καλύβας 3, Παπαναγιώτου 5.
