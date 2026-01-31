NBA: Βαριά τιμωρία σε Πολ Τζορτζ, θα παίξει 25 αγώνες χωρίς αμοιβή, λόγω παραβίασης της πολιτικής για ναρκωτικά

Σε δηλώσεις που έκανε στο ESPN παραδέχτηκε το παράπτωμά του, τονίζοντας όμως ότι το έκανε για να επιλύσει ένα ζήτημα ψυχικής υγείας

31 Ιαν. 2026 22:00
Pelop News

Στις ΗΠΑ το NBA τιμώρησε τον Πολ Τζορτζ να αγωνιστεί για 25 αγώνες χωρίς να λάβει αμοιβή, λόγω παραβίασης της πολιτικής της λίγκας κατά των ναρκωτικών.

Ο Τζορτζ σε δηλώσεις που έκανε στο ESPN παραδέχτηκε το παράπτωμά του, τονίζοντας όμως ότι το έκανε για να επιλύσει ένα ζήτημα ψυχικής υγείας

Αυτό θα στοιχίσει στον παίκτη των Σίξερς περίπου 11 εκατομμύρια δολάρια και σίγουρα θα πονέσει την τσέπη του, για να μην υποπέσει ξανά στο ίδιο παράπτωμα.

Τα λόγια του Αμερικανού παίκτη των Σίξερς
«Τα τελευταία χρόνια έχω μιλήσει για τη σημασία της ψυχικής υγείας, και κατά την πρόσφατη προσπάθειά μου να λάβω θεραπεία για ένα προσωπικό πρόβλημα, έκανα το λάθος να πάρω ακατάλληλο φάρμακο.

Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για τις πράξεις μου και ζητώ συγγνώμη από τον οργανισμό των Σίξερς, τους συμπαίκτες μου και τους οπαδούς της Φιλαδέλφειας για την κακή κρίση μου σε αυτή τη διαδικασία.

Επικεντρώνομαι στο να χρησιμοποιήσω αυτόν τον χρόνο για να διασφαλίσω ότι το μυαλό και το σώμα μου θα είναι στην καλύτερη κατάσταση, ώστε να μπορώ να βοηθήσω την ομάδα όταν επιστρέψω».

