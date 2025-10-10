Νέα ανεξάρτητη αρχή για την αγορά και τον καταναλωτή: Στόχος η θωράκιση από την ακρίβεια και η ενίσχυση των ελέγχων

Στη δημιουργία μιας ανεξάρτητης αρχής για την εποπτεία της αγοράς και την προστασία των καταναλωτών προχωρά η κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος στη συζήτηση «Στρογγυλής Τραπέζης για την Προστασία του Καταναλωτή», που διοργάνωσε ο ευρωβουλευτής της ΝΔ Δημήτρης Τσιόδρας.

Τη σύσταση μιας ανεξάρτητης αρχής εποπτείας της αγοράς και προστασίας των καταναλωτών προανήγγειλε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, τονίζοντας ότι η προστασία του πολίτη από την ακρίβεια και τις στρεβλώσεις της αγοράς αποτελεί κορυφαία κυβερνητική προτεραιότητα.

Μιλώντας στη συζήτηση που διοργάνωσε ο ευρωβουλευτής της ΝΔ Δημήτρης Τσιόδρας, μέλος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο κ. Θεοδωρικάκος επεσήμανε ότι στόχος της νέας αρχής είναι η ενίσχυση της διαφάνειας, η ενοποίηση των ελεγκτικών μηχανισμών και η αποτελεσματική αντιμετώπιση του κόστους ζωής.

Η νέα αρχή, που θα διαθέτει διοικητή και τρεις υποδιοικητές, θα λειτουργεί υπό την ομπρέλα του υπουργείου Ανάπτυξης και θα ενσωματώνει βασικούς θεσμούς, όπως τη ΔΙΜΕΑ και τον Συνήγορο του Καταναλωτή. Θα είναι εξοπλισμένη με ψηφιακά εργαλεία, επαρκές προσωπικό και διευρυμένες αρμοδιότητες ελέγχου.

Ο υπουργός υπογράμμισε τη σημασία της διακομματικής στήριξης της πρωτοβουλίας, επισημαίνοντας ότι «η ανεξαρτησία του θεσμού θα εξασφαλίσει συνέπεια και συνέχεια στις πολιτικές προστασίας του καταναλωτή, πέρα από κυβερνητικές εναλλαγές».

Από την πλευρά του, ο ευρωβουλευτής Δημήτρης Τσιόδρας ανέδειξε τις ευρωπαϊκές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές, σημειώνοντας ότι η ΕΕ προετοιμάζει νέο κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία από κινεζικές ψηφιακές πλατφόρμες, τη διασφάλιση της ποιότητας προϊόντων και την ενίσχυση των τελωνειακών ελέγχων.

Ο γενικός γραμματέας Εμπορίου Σωτήρης Αναγνωστόπουλος έδωσε έμφαση στην ανάγκη ενημέρωσης των πολιτών για τα δικαιώματά τους, ενώ ο γενικός γραμματέας Βιομηχανίας Λευτέρης Κρητικός αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις για την ποιότητα και τυποποίηση προϊόντων, με παράδειγμα το εθνικό μητρώο ανελκυστήρων, του οποίου η προθεσμία καταχώρησης λήγει στα τέλη Νοεμβρίου.

Ο γενικός διευθυντής της ΔΙΜΕΑ Σπύρος Περιστέρης παρουσίασε το έργο της υπηρεσίας, αποκαλύπτοντας ότι από την ίδρυσή της έχουν καταστραφεί πάνω από δύο εκατομμύρια επικίνδυνα προϊόντα.

Η Συνήγορος του Καταναλωτή, Άννα Στρατινάκη, στάθηκε στη ραγδαία αύξηση των καταγγελιών, που έχουν ήδη φτάσει τις 15.000 για το 2025, κυρίως στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου, των τραπεζών και των τηλεπικοινωνιών, ενώ τόνισε τη σημασία της καταναλωτικής παιδείας από μικρή ηλικία.

Η αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού, Χαρά Νικολοπούλου, χαρακτήρισε τη δημιουργία της νέας αρχής «κομβικής σημασίας για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς», επισημαίνοντας ότι ο προληπτικός ρόλος της Επιτροπής έχει ήδη επεκταθεί σε τομείς όπως οι τράπεζες, τα τρόφιμα, οι μεταφορές και οι ψηφιακές πλατφόρμες.

Η συζήτηση ολοκληρώθηκε με κοινή παραδοχή πως η εθνική στρατηγική για την προστασία του καταναλωτή οφείλει να συνδυάζει την κοινωνική δικαιοσύνη με την οικονομική σταθερότητα, ενδυναμώνοντας τον ενημερωμένο και ενεργό πολίτη στο κέντρο της αγοράς.
