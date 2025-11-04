Νέα Αριστερά: «Η παραίτηση Σκλήκα είναι σύμπτωμα – το πρόβλημα είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη»

Σκληρή ανακοίνωση εξέδωσε η Νέα Αριστερά με αφορμή την παραίτηση του διευθύνοντος συμβούλου των ΕΛΤΑ, Γρηγόρη Σκλήκα, αποδίδοντας την ευθύνη για το χάος στα Ταχυδρομεία στην κυβερνητική πολιτική.

Νέα Αριστερά: «Η παραίτηση Σκλήκα είναι σύμπτωμα – το πρόβλημα είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη»
04 Νοέ. 2025 14:06
Pelop News

«Η παραίτηση του κ. Σκλήκα δεν είναι το πρόβλημα. Είναι το σύμπτωμα. Το πρόβλημα είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη — η κυβέρνηση των ιδιωτικοποιήσεων, της υποβάθμισης των δημόσιων υπηρεσιών και της διάλυσης της καθημερινότητας των πολιτών», αναφέρει η Νέα Αριστερά σε ανακοίνωσή της, σχολιάζοντας τις τελευταίες εξελίξεις στα Ελληνικά Ταχυδρομεία.

Το κόμμα επισημαίνει ότι η απόφαση για τον «ξαφνικό θάνατο» δεκάδων καταστημάτων ΕΛΤΑ δεν μπορεί να αποδοθεί σε έναν τεχνοκράτη, αλλά αποτελεί πολιτική επιλογή μιας κυβέρνησης που «αντιμετωπίζει το δημόσιο ως βάρος και όχι ως υποχρέωση».

«Η παραίτηση του CEO δεν αναιρεί το γεγονός ότι τα ΕΛΤΑ, αντί να ενισχυθούν ως κρίσιμη δημόσια υποδομή, αφέθηκαν να μαραζώσουν», υπογραμμίζει η Νέα Αριστερά, κάνοντας λόγο για σχέδιο «συρρίκνωσης και ιδιωτικοποίησης».

Η ανακοίνωση καταλήγει με ευθεία επίθεση στον πρωθυπουργό: «Το πρόβλημα δεν είναι ο κ. Σκλήκας. Είναι ο κ. Μητσοτάκης και η πολιτική του — μια πολιτική που καταστρέφει τον δημόσιο χαρακτήρα των υπηρεσιών και μετατρέπει το δικαίωμα σε εμπόρευμα».
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:14 Μαρινάκης: «Η παραίτηση του CEO των ΕΛΤΑ δεν σημαίνει υπαναχώρηση – Η μεταρρύθμιση θα προχωρήσει»
14:14 Το 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου απογειώνει τη Θεσσαλονίκη
14:06 Νέα Αριστερά: «Η παραίτηση Σκλήκα είναι σύμπτωμα – το πρόβλημα είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη»
14:02 Κλειστά έως την Παρασκευή τα σχολεία στα Βορίζια για λόγους ασφαλείας
14:00 Πάτρα: Κενά, συγχωνεύσεις και μάθημα σε προκάτ – Κινητοποίηση της Ένωσης Γονέων την Πέμπτη στην πλ. Γεωργίου
13:57 Η σημασία του λιπιδαιμικού προφίλ και η πρόληψη του καρδιαγγειακού κινδύνου
13:57 Υπερπανσέληνος Νοεμβρίου: Το «Φεγγάρι του Κάστορα» πλησιάζει τη Γη και γίνεται πιο φωτεινό
13:47 «Φρούριο» ο Αλικιανός για την κηδεία της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη – Ανιχνευτές μετάλλων και σκύλοι της ΕΛΑΣ σε πλήρη δράση
13:43 Πέθανε ο Ντικ Τσέινι – Ο αμφιλεγόμενος πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ που σφράγισε μια εποχή
13:33 Νέος κύκλος για το πρόγραμμα «Σπίτι Μου» – Προαναγγελία από τη Δόμνα Μιχαηλίδου
13:30 ΟΗΕ: Επείγουσες διαπραγματεύσεις για το Σουδάν – «Η κατάσταση είναι φριχτή και εκτός ελέγχου»
13:27 Ξεκίνησαν οι εγγραφές στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο για το εαρινό εξάμηνο 2025–2026
13:23 Η Πάτρα τραγουδά για την ελπίδα: Φιλανθρωπική συναυλία στο Πανεπιστήμιο υπέρ των πυρόπληκτων της Αχαΐας
13:18 Η Κέιτ Μπλάνσετ στη Μάνη για τα γυρίσματα της νέας της ταινίας «Sweetsick»
13:10 Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ επέδωσε τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας – Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα
13:08 Σπάνια εμφάνιση της Χλοης Λιάσκου
13:00 Γρεβενά: Φύση και γαστρονομία, τι να δείτε
13:00 Αναβάλλεται η κοινή συνεδρίαση για τα ΕΛΤΑ μετά την παραίτηση Σκλήκα – Αναμένονται ανακοινώσεις από την κυβέρνηση
12:56 Γεωργιάδης για ΕΛΤΑ: «Δεν μπορούμε να φέρνουμε τους υπουργούς προ τετελεσμένων – Λάθος ο χειρισμός»
12:53 «Καθαρές» νίκες για Παναχαϊκή και Ερυθρό Αστέρα στην Β΄ Εθνική
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 04/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ