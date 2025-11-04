Νέα Αριστερά: «Η παραίτηση Σκλήκα είναι σύμπτωμα – το πρόβλημα είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη»

«Η παραίτηση του κ. Σκλήκα δεν είναι το πρόβλημα. Είναι το σύμπτωμα. Το πρόβλημα είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη — η κυβέρνηση των ιδιωτικοποιήσεων, της υποβάθμισης των δημόσιων υπηρεσιών και της διάλυσης της καθημερινότητας των πολιτών», αναφέρει η Νέα Αριστερά σε ανακοίνωσή της, σχολιάζοντας τις τελευταίες εξελίξεις στα Ελληνικά Ταχυδρομεία.

Το κόμμα επισημαίνει ότι η απόφαση για τον «ξαφνικό θάνατο» δεκάδων καταστημάτων ΕΛΤΑ δεν μπορεί να αποδοθεί σε έναν τεχνοκράτη, αλλά αποτελεί πολιτική επιλογή μιας κυβέρνησης που «αντιμετωπίζει το δημόσιο ως βάρος και όχι ως υποχρέωση».

«Η παραίτηση του CEO δεν αναιρεί το γεγονός ότι τα ΕΛΤΑ, αντί να ενισχυθούν ως κρίσιμη δημόσια υποδομή, αφέθηκαν να μαραζώσουν», υπογραμμίζει η Νέα Αριστερά, κάνοντας λόγο για σχέδιο «συρρίκνωσης και ιδιωτικοποίησης».

Η ανακοίνωση καταλήγει με ευθεία επίθεση στον πρωθυπουργό: «Το πρόβλημα δεν είναι ο κ. Σκλήκας. Είναι ο κ. Μητσοτάκης και η πολιτική του — μια πολιτική που καταστρέφει τον δημόσιο χαρακτήρα των υπηρεσιών και μετατρέπει το δικαίωμα σε εμπόρευμα».

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



