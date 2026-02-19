Νέα άρση της βουλευτικής ασυλίας του Παύλου Πολάκη – Για ποιο λόγο

Την άρση της ασυλίας του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλου Πολάκη, με 169 ψήφους, αποφάσισε η Ολομέλεια της Βουλής, μετά από μήνυση του πρώην στελέχους του ΚΕΕΛΠΝΟ, Σταμάτη Πουλή, για ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος κατά συρροή και αθέμιτη επιρροή σε δικαστικούς λειτουργούς για την υπόθεση των διορισμών στον Οργανισμό.

Ειδικότερα στην ψηφοφορία, συμμετείχαν 252 βουλευτές, εκ των οποίων οι 169 βουλευτές ψήφισαν υπέρ της άρσης ασυλίας του κ. Πολάκη, «κατά» ψήφισαν οι 73 και «παρών» 10 βουλευτές.

Κατά την ομιλία του ο Παύλος Πολάκης μίλησε για τη «χειρότερη» και πιο «προκλητική» άρση ασυλίας του από το σύνολο των 13 ίδιων αποφάσεων, τις οποίες -κατά τον ισχυρισμό του- προκαλεί η ΝΔ. «Βρέθηκε εισαγγελέας που έστειλε στη Βουλή φάκελο, ότι καταθέτοντας σε δικαστήριο άσκησα αθέμιτη επιρροή στους δικαστές. Αυτός είναι αυταρχισμός, είναι ανατίναξη του δικαιϊκού μας συστήματος», ισχυρίστηκε επιτιθέμενος στη Δικαιοσύνη κάνοντας λόγο για «τον πιο βαριά άρρωστο θεσμό» στην Ελλάδα.

«Κατέθεσα ενόρκως για να υπερασπιστώ το δημόσιο χρήμα και μου έκανε ο Πουλής μήνυση. Και βρέθηκε εισαγγελέας να το στείλει αυτό στη Βουλή» είπε και υποστήριξε ότι η Δικαιοσύνη κουκουλώνει και καθυστερεί στην τραγωδία των Τεμπών, αφήνει να υπάρχουν “Φραπέδες”, ενώ έχουμε την υπόθεση Siemens που τελεσιδικεί το ‘19», επέμεινε ο Παύλος Πολάκης, επιτιθέμενος και στον ‘Αδωνη Γεωργιάδη.

Εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, Νίκος Παππάς, είπε ότι η ΝΔ δεν μπορεί να έχει άποψη για το πώς πολιτεύεται ο Παύλος Πολάκης, ωστόσο – όπως είπε – δεν μιλάμε σήμερα για αυτό, αλλά για το εάν βουλευτής του ελληνικού Κοινοβουλίου, θα πάει στα δικαστήρια επειδή όχι κατέθεσε μια άποψη δημοσίως, όχι μίλησε από το βήμα της Βουλής, με κάποιον τρόπο, αλλά διότι κατέθεσε ενόρκως ενώπιον της Δικαιοσύνης. «Καταλαβαίνετε τι προηγούμενο δημιουργείται αν σήμερα το Κοινοβούλιο άρει την ασυλία του Παύλου Πολάκη, γι αυτόν τον λόγο; Υπάρχει ένα θεμελιακό ζήτημα αρχής. Αν συμβεί ο ίδιο θα πρέπει να αρθεί η ασυλία και του ‘Αδωνι Γεωργιάδη. Αλίμονο αν ακολουθηθεί αυτός ο ολισθηρός δρόμος» είπε ο κ. Παππάς απευθυνόμενος προς τα έδρανα του κυβερνώντος κόμματος.

Ο Δημήτρης Μάντζος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ανέφερε ότι έχει δίκιο ο κ. Πολάκης στους ισχυρισμούς του, διότι δεν αφορούν στο σύστημα Υγείας και τις καταγγελίες ένθεν και ένθεν, αλλά στην ίδια τη Δικαιοσύνη και το κράτος δικαίου που πρέπει να το προασπίσουμε. Αναφορικώς με την θέση του ΠΑΣΟΚ να υπερψηφίσει την άρση της ασυλίας του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι από θέση αξιακή δεν μπαίνει στην ουσία της υπόθεσης, παρά στέκεται στο γράμμα του Συντάγματος (άρθρο 61 και 62). «Αυτό είναι μια πολιτική θέση, που το κάνουμε και καθ’ υπερβολή καθώς θεωρούμε ότι η επανάκτηση στην εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς περνάει μέσα από το να επιδιώκουμε την αθώωσή μας από τα δικαστήρια για να μην υπάρχει καμία σκιά», είπε.

Ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς, είπε ότι το σκάνδαλο για το ΚΕΕΛΠΝΟ αποτέλεσε θηριώδες οικονομικό σκάνδαλο. «Ήταν ο κ. Πολάκης, ο οποίος ανακάλυψε χιλιάδες έγγραφα του ΚΕΕΛΠΝΟ “χτισμένα” στα υπόγεια. Τι έπρεπε να κάνει όταν τα βρήκε; Να τα κάψει; Να σιωπήσει; Για ποι πράγμα ζητά ο εισαγγελέας να ελεγχθεί ο κ. Πολάκης; Η απόπειρα άσκησης αθέμιτης επιρροής στη Δικαιοσύνη μέσω της ένορκης κατάθεσής του, είναι νομικός παραλογισμός και η μήνυση αυτή έχει πολιτικό κίνητρο» επισήμανε ο κ. Τζανακόπουλος.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, επανήλθε, κατά την παρέμβασή της, στις καταγγελίες περί «στημένης δίκης» για την υπόθεση των Τεμπών και ανέφερε ότι οι εισαγγελείς και οι δικαστές λειτουργούν σαν εξαπτέρυγα της κυβέρνησης κι όχι ως ανεξάρτητοι λειτουργοί. Ανέγνωσε δε την απαντητική ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων για να υποστηρίξει ότι «τα ίδια λέει ο Μαρινάκης». Σχετικώς με την υπόθεση του ΚΕΕΛΠΝΟ, μίλησε για «ακραία εργαλειοποίηση» και προφανούς ανησυχίας της κυβέρνησης να μην υπάρξει επανάληψη των αποκαλύψεων γι’ αυτό το σκάνδαλο, όπως και για όλα τα σκάνδαλα στα οποία είναι μπλεγμένα κυβερνητικά στελέχη.

Απαντώντας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης, ως προς την ουσία της υπόθεσης και σχετικώς με την αναφορά του Σταμάτη Πουλή, ανέφερε ότι το πρόβλημα δεν είναι ότι κατέθεσε ενόρκως ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης, το πρόβλημα είναι οι συνεχείς αναρτήσεις του κ. Πολάκη γι’ αυτή την υπόθεση, και όχι μόνον, εναντίον των δικαστών και επιτιθέμενος στην ελληνική δικαιοσύνη. «Και ναι, κ. Πολάκη, αυτές οι επιθέσεις ενός πρώην υπουργού, ενός πρωτοκλασάτου στελέχους ενός κόμματος, θεωρούνται επιρροή στους δικαστές και στην ελληνική δικαιοσύνη. ‘Αρα θα πρέπει να σκέφτεστε τι λέτε και τι γράφετε. Διότι και χθες κάνατε μια ανάρτηση που μιλάτε για παρακράτος και ακροδεξιά φράξια λαδεμπόρων και αδιευκρίνιστων. Δεν γίνεται να επιτίθεστε έτσι στους πολιτικούς αντιπάλους σας και στους δικαστές. Φτάνετε εδώ που φτάνετε και μην μας λέτε ότι φταίει η Νέα Δημοκρατία. Δικές σας είναι οι επιλογές», τόνισε ο κ. Λαζαρίδης. Αναφερόμενος στον Παύλο Πολάκη, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, είπε ότι ο κ. Πολάκης επιτέθηκε στην Δικαιοσύνη, «προφανώς ενθυμούμενος την προσέγγιση του ΣΥΡΙΖΑ για τον έλεγχο των αρμών της εξουσίας».

Προηγουμένως, αναρωτήθηκε αν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε να ορίσει καλύτερο κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο από τον «αμετακλήτως καταδικασμένο με 13-0 κ. Παππά», λέγοντας πως μαθήματα Δημοκρατίας ο κ. Παππάς και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούν να κάνουν στην ΝΔ. «Δεν δικαιούνται να μιλούν, όταν σύμφωνα με τις καταγγελίες του δικού σας υπουργού Δικαιοσύνης είχατε στήσει παρα-υπουργείο Δικαιοσύνης μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου» συνέχισε.

«Κι επειδή σας είδα ενθουσιώδεις για τα δικαιώματα των βουλευτών, και πολύ σωστά, θέλω να σας θυμίσω ότι εσείς ποινικοποιήσατε το δικαίωμα των βουλευτών της ΝΔ, οι οποίοι συμμετείχαν στην Προανακριτική Επιτροπή για την εθνική τραγωδία των Τεμπών και ψηφίσατε υπέρ της άρσης της ασυλίας τους. Αυτοί δεν έχουν δικαίωμα στην γνώμη και την άποψη; Α λα κρτ δικαιώματα δεν γίνεται» ανέφερε προς τα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο κ. Λαζαρίδης, απευθύνθηκε και προς τον Δημήτρη Μάντζο, λέγοντας πως σήμερα έκανε «μια σχετική κωλοτούμπα ενδεχομένως αδειάζοντας τον κ. Δουδωνή» που εξέφρασε τη θέση του ΠΑΣΟΚ για την ίδια υπόθεση στην Επιτροπή Δεοντολογίας.

Τέλος, προς τον Δημήτρη Τζακανακόπουλο, είπε πως δεν δέχεται η ΝΔ μαθήματα Δικαιοσύνης «από τον άνθρωπο που βρισκόταν στον ‘Αρειο Πάγο και μιλούσε για το σκάνδαλο της Νοβάρτις με τον άλλο καταδικασμένο, τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο».

