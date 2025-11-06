Νέα Δημοκρατία: Ο πλήρης πίνακας υποψηφίων συνέδρων Αχαΐας για τις εσωκομματικές εκλογές του 2025

Η ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας έδωσε στη δημοσιότητα τον τελικό πίνακα υποψηφίων συνέδρων για την εκλογική περιφέρεια Αχαΐας, στο πλαίσιο των εσωκομματικών εκλογών του 2025 για την ανάδειξη των προεδρείων πανελλαδικών οργανώσεων.

Το επίσημο έγγραφο, που φέρει την υπογραφή του Προέδρου ΕΦΕΕΠ Αχαΐας, Ιωάννη Δαρδαμάνη, περιλαμβάνει 46 υποψηφίους, οι οποίοι είναι οι εξής:

Αλεξόπουλος Δημήτριος του Ιωάννη

Αμαξάς Νικόλαος του Χρήστου

Αμασιάδη Ναταλία του Γεωργίου

Ανδρουτσόπουλος Παναγιώτης του Αναστασίου

Ζώγα Λαμπρινή του Βασιλείου

Κανελλόπουλος Βασίλειος του Νικολάου

Καράσπηλιος Παναγιώτης του Βασιλείου

Καρλέσης Κωνσταντίνος του Ιωάννη

Κολάγγη Μαρία του Γεωργίου

Κολλιόπουλος Κωνσταντίνος – Νικόλαος του Γεωργίου

Κοσσάρας Χρήστος του Παναγιώτη

Κοτσονουρή – Κοκκίνη Μαρία – Σταυρούλα του Βασιλείου

Κυριαζής Χρήστος του Παναγιώτη

Κυριακοπούλου Μαρία του Δημητρίου

Κωστόπουλος Θεόδωρος του Γεωργίου

Λάσκαρης Κωνσταντίνος του Αλέξανδρου

Λιακόπουλος Θεόδωρος του Δημητρίου

Μαρλαφέκα Χρυσούλα του Ιωάννη

Μισαηλίδη Κυριακή του Ευάγγελου

Μιχαλόπουλος Νικόλαος του Παναγιώτη

Μιχάλος Ιωάννης του Αθανασίου

Μπέρτσουκλης Βασίλειος του Δημητρίου

Μπιλιάνη Στυλιανή του Ευάγγελου

Μπόσγανας Παναγιώτης του Γεωργίου

Ντάζου Ελένη του Ανδρέα

Παναγόπουλος Άγγελος του Κωνσταντίνου

Πανίτσας Λεωνίδας του Νικολάου

Πανίτσας Χρήστος του Κωνσταντίνου

Παπαγεωργίου Φίλιππος του Δημητρίου

Παπαδάτος Ιπποκράτης του Κοσμά

Παπαδούλη Ελένη του Νικολάου

Ρηγόπουλος Κωνσταντίνος του Λεωνίδα

Ρόγδακη Αγλαΐα του Κωνσταντίνου

Ρούσσης Σωτήριος του Σταύρου

Σελίμης Ιωάννης του Κωνσταντίνου

Σιδέρη Μαρία του Ιωάννη

Σμπούκη Χαρίκλεια του Βασιλείου

Σολομός Νικόλαος του Γεωργίου

Σπαλιάρα Κλυταιμνήστρα του Παναγιώτη

Σπετζοπούλου Αργυρώ του Δημητρίου

Σταυρογιαννόπουλος Σπυρίδων του Γεωργίου

Στραβοδήμου Ελένη του Χρήστου

Τετράδης Ευστάθιος – Ευάγγελος του Γεωργίου

Τσάφου Ασπασία του Νεοκλή

Τσέκουρα Αικατερίνη του Γεωργίου

Τσόλκας Ιωάννης του Σάββα

Η ανακοίνωση εντάσσεται στην πανελλαδική διαδικασία ανάδειξης των συνέδρων της Νέας Δημοκρατίας, που θα εκπροσωπήσουν την Αχαΐα στο συνέδριο του κόμματος μέσα στο 2025.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



