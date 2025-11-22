Νέα επιδείνωση του καιρού στη Δυτική Ελλάδα: Βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι, η πρόγνωση για την Πάτρα

Η κακοκαιρία συνεχίζει να πλήττει έντονα τη δυτική πλευρά της χώρας, με τα πιο σοβαρά προβλήματα να καταγράφονται σε Ήπειρο, δυτική Στερεά, Ιόνιο και τμήματα της βορειοδυτικής Πελοποννήσου. Οι βροχοπτώσεις και οι καταιγίδες επιμένουν από τις προηγούμενες ημέρες και, σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία, αναμένεται νέα ενίσχυση των φαινομένων από το απόγευμα του Σαββάτου.

Συγκεκριμένα, αυξημένες νεφώσεις, βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται στα δυτικά και τα βόρεια της χώρας. Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι ισχυρά έως το απόγευμα. Στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα προβλέπονται τοπικές βροχές, ενώ στο Αιγαίο οι νεφώσεις θα είναι αραιές έως πυκνές με κατά τόπους ασθενείς βροχοπτώσεις.

Λίγες χιονοπτώσεις αναμένονται αργά τη νύχτα στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας, ενώ οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα ανατολικά και νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν Νότιο 4–6 μποφόρ και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση στα βορειοδυτικά, με μέγιστες τιμές 20–23°C, ενώ σε Δωδεκάνησα και βόρεια Κρήτη θα αγγίξει 24–25°C.

Όσον αφορά την Πάτρα, για σήμερα Σάββατο 22 Νοεμβρίου, προβλέπονται από το πρωί νεφώσεις οι οποίες τις απογευματινέςώρες θα δώσουν τη θέση τους σε βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι κατά τη διάρκεια της ημέρας θα πνέουν Νότιοι φτάνοντας και τα 6 Μποφόρ, ενώ τις απογευματινές ώρες θα “γυρίσουν” σε Νοτιοδυτικούς και θα κυμαίνονται από 3 έως 4 Μποφόρ. Υψηλά θα είναι και τα ποσοστά της υγρασίας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας φτάνοντας το 90%.

Δείτε εδώ αναλυτικά την πρόγνωση του καιρού για την Πάτρα

Αύριο Κυριακή, η θερμοκρασία θα παρουσιάσει περαιτέρω πτώση και να κυμαίνεται από 9 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Από το πρωί θα σημειωθούν βροχές, οι οποίες θα μετατραπούν σε νεφώσεις τις απογευματινές και βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα Δυτικοί – Νοτιοδυτικοί έως και 4 Μποφόρ.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις βραδινές ώρες πιθανόν να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4, πρόσκαιρα το απόγευμα έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και από το βράδυ και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο τα φαινόμενα είναι πιθανόν να είναι κατά τόπους μέχρι το απόγευμα ισχυρά.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ πρόσκαιρα το πρωί τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 24 και στη βόρεια Κρήτη τοπικά 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές με ασθενείς βροχές στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τις πρωινές ώρες στα Δωδεκάνησα.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



