Νέα φιλικά για τις γυναίκες της ΕΑΠ

Δυο ακόμα δυνατά φιλικά τεστ προγραμμάτισε η γυναικεία ομάδα βόλεϊ της ΕΑΠ η οποία μπαίνει στην τελική ευθεία της προετοιμασίας ενόψει της πρεμιέρας του πρωταθλήματος.

Η Πατρινή ομάδα θα παίξει εκτός έδρας την Τρίτη με τον Απόλλων Ξυλοκάστρου και την Κυριακή, επίσης εκτός έδρας με τον Παμβοχαϊκό.

Το θετικό για τον έμπειρο προπονητή Νίκο Κορδό είναι ότι δεν αντιμετωπίζει προβλήματα και έχει όλες τις αθλήτριες στην διάθεση του.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



