Νέα φιλικά για τις γυναίκες της ΕΑΠ

Νέα φιλικά για τις γυναίκες της ΕΑΠ
05 Οκτ. 2025 18:04
Pelop News

Δυο ακόμα δυνατά φιλικά τεστ προγραμμάτισε η γυναικεία ομάδα βόλεϊ  της ΕΑΠ η οποία μπαίνει στην τελική ευθεία της προετοιμασίας ενόψει της πρεμιέρας του πρωταθλήματος.

Η Πατρινή ομάδα θα παίξει εκτός έδρας την Τρίτη με τον Απόλλων Ξυλοκάστρου και την Κυριακή, επίσης εκτός έδρας με τον Παμβοχαϊκό.

Το θετικό για τον έμπειρο προπονητή Νίκο Κορδό είναι ότι δεν αντιμετωπίζει προβλήματα και έχει όλες τις αθλήτριες στην διάθεση του.

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:52 Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου: Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό μετά την ένταση με τη Λευκωσία
18:44 Πέθανε στα 93 του ο συνταγματολόγος Γιώργος Κασιμάτης
18:39  Οι γυναίκες του Ατρόμητου νίκησαν την Δόξα και άλωσαν τη Ζάκυνθο
18:36 Λαμία: Άγριο ξύλο με παρέες κοριτσιών στο κέντρο – Έσυραν κοπέλα
18:28 Θοδωρής Ελευθεριάδης (Συγγενής θύματος): «Δεν ζητάμε καμία καθυστέρηση της δίκης για τα Τέμπη»
18:20 Αεροδιακομιδή βρέφους από τη Μυτιλήνη: Έπεσε πάνω του καυτό τσάι
18:12 Η Αττική σε κίνδυνο: Μειωμένα κατά 60% τα αποθέματα νερού
18:06 Ηττες για Παναχαϊκή – Θύελλα, επιτέλους νίκη ο Παναιγιάλειος
18:04 Νέα φιλικά για τις γυναίκες της ΕΑΠ
17:56 Θετικό ντεμπούτο για τον νέο γκαρντ του Ολυμπιακού Φρανκ Νιλικίνα
17:48 Ιερά Οδός: «Για χιλιοστά γλύτωσα το μάτι μου» – Τι λέει το θύμα της επίθεσης με κατσαβίδι από τον 25χρονο διανομέα
17:40 Χανιά: Μεγάλη επιχείρηση για τη διάσωση τουρίστα που λιποθύμησε σε δύσβατο μονοπάτι
17:32 Ενδοοικογενειακή βία: Ολο και πιο «βαρύ» το χέρι των Αχαιών – Δύο περιστατικά την ημέρα
17:24 Θανάσης Παπαδόπουλος: Η Γερμανία η χώρα με το μεγαλύτερο χρέος προς την Ελλάδα
17:16 Οι αιώνια έφηβοι/απόφοιτοι 1985 του 3ου Λυκείου Πατρών το γιόρτασαν ΦΩΤΟ
17:08 Κρίσιμα τραυματίας σε τροχαίο κοντά στα σφαγεία του Αχελώου
16:55 Επιστρέφουν με ειδική πτήση οι 27 Ελληνες ακτιβιστές που φυλακίστηκαν από τους Ισραηλινούς
16:50 Γ’ Εθνική: Τα αποτελέσματα στο α’ ημίχρονο των αγώνων
16:49 Αυτούς επέλεξε ο ΣΚΑΪ στη…θέση της Τατιάνας Στεφανίδου
16:43 Δολοφονία Λυγγερίδη: Αποφυλακίστηκε βασικός κατηγορούμενος λόγω προθεσμίας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ