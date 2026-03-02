Νέα ιατροδικαστικά δεδομένα στην υπόθεση της 31χρονης στον Κολωνό – Δεν ήταν έγκυος, στο μικροσκόπιο τα τραύματα

Νέα δεδομένα προκύπτουν από την ιατροδικαστική εξέταση της 31χρονης που βρέθηκε νεκρή στον Κολωνό. Η γυναίκα δεν ήταν τελικά έγκυος, ενώ διαπιστώθηκε ότι έπασχε από κίρρωση του ήπατος, με τις Αρχές να εξετάζουν τον ακριβή μηχανισμό θανάτου.

02 Μαρ. 2026
Ανατροπή φέρνει η ιατροδικαστική έκθεση για την 31χρονη που έχασε τη ζωή της στον Κολωνός, καθώς, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν έγκυος, όπως αρχικά είχε αναφερθεί, αλλά έπασχε από κίρρωση του ήπατος.

Ο ιατροδικαστής που εξέτασε τη σορό εντόπισε εκτεταμένα τραύματα στο σώμα της γυναίκας και ερευνά εάν ο θάνατός της προήλθε αποκλειστικά από τα χτυπήματα ή αν αυτά επιδείνωσαν δραματικά την ήδη επιβαρυμένη κατάσταση της υγείας της, επιταχύνοντας την κατάληξη. Οι πρώτες εκτιμήσεις συγκλίνουν στο δεύτερο ενδεχόμενο, ενώ διενεργούνται συμπληρωματικές εξετάσεις για την τελική πιστοποίηση των αιτίων.

Τα τραύματα και οι καταθέσεις

Παράλληλα, από την έρευνα των αστυνομικών προκύπτουν στοιχεία που, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν συνάδουν με τον ισχυρισμό του συντρόφου της 31χρονης ότι εκείνη έπεσε από σκάλες. Ο ίδιος, που έχει συλληφθεί, αρνείται ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια και επιμένει στη θέση του.

Ωστόσο, ο ιατροδικαστής φέρεται να επισημαίνει ότι τα τραύματα που έφερε η γυναίκα δεν παραπέμπουν σε πτώση, ενώ καταθέσεις γειτόνων και συγγενών κάνουν λόγο για συχνούς καβγάδες στο ζευγάρι και έντονες φωνές από το διαμέρισμα, ακόμη και την ημέρα του θανάτου της.

Μαρτυρίες για κακοποίηση

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, άτομα από το συγγενικό περιβάλλον του συλληφθέντα περιγράφουν τον 38χρονο ως οξύθυμο, ενώ φίλοι της 31χρονης φέρονται να έχουν καταθέσει ότι εκείνη τους είχε εκμυστηρευθεί περιστατικά κακοποίησης. Πληροφορίες αναφέρουν, επίσης, ότι το τελευταίο διάστημα αναζητούσε δομή φιλοξενίας για κακοποιημένες γυναίκες.

Οι Αρχές εξετάζουν και μαρτυρία σύμφωνα με την οποία, την ημέρα του συμβάντος, το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ δεν κλήθηκε από τον σύντροφό της αλλά από κάτοικο της περιοχής. Η ΕΛ.ΑΣ. έχει απευθυνθεί στο ΕΚΑΒ και αναμένει επίσημη ενημέρωση.

Η υπόθεση παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, με τα νέα ιατροδικαστικά δεδομένα να επανακαθορίζουν το πλαίσιο της διερεύνησης.

