Νέα ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα: Τρεις νεκροί και πολλοί τραυματίες – Εντείνονται οι ανησυχίες για την εκεχειρία

Συνεχίζονται τα πλήγματα στη Γάζα, σύμφωνα με τις παλαιστινιακές υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, που κάνουν λόγο για τρεις νεκρούς από τα ξημερώματα της Δευτέρας (24.11.2025) σε νέες επιθέσεις των ισραηλινών δυνάμεων.

Ο εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας, Μαχμούντ Μπασάλ, ανέφερε ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από πλήγμα ισραηλινού drone στην πόλη Μπάνι Σουχάιλα, ανατολικά της Χαν Γιούνις, ενώ τρίτος έχασε τη ζωή του από οβίδα πυροβολικού στη συνοικία αλ Τούφα, στη Γάζα. Το νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιούνις επιβεβαίωσε τη μεταφορά δύο νεκρών και τριών τραυματιών, εκ των οποίων ένας σε κρίσιμη κατάσταση.

Παράλληλα, ο διευθυντής του νοσοκομείου αλ Σίφα, Μοχαμάντ Αμπού Σαλμίγια, ανέφερε ότι ισραηλινό άρμα μάχης άνοιξε πυρ στη συνοικία αλ Τούφα, προκαλώντας τον θάνατο ενός ανθρώπου και πολλούς τραυματισμούς.

Πηγές ασφαλείας στη Λωρίδα της Γάζας ανέφεραν στο AFP ότι αεροσκάφη του Ισραήλ προχώρησαν το πρωί σε πολλαπλές επιδρομές σε περιοχές της Χαν Γιούνις και της Ράφα, στο νότιο τμήμα του θύλακα. Λόγω των αυστηρών περιορισμών πρόσβασης στη Γάζα, το AFP σημειώνει ότι δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τους απολογισμούς.

Την ίδια στιγμή, αντιπροσωπεία της Χαμάς έφτασε την Κυριακή στο Κάιρο για συνομιλίες σχετικά με τη δεύτερη φάση της συμφωνίας εκεχειρίας, που μεσολάβησαν οι ΗΠΑ και τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου. Παρά την αρχική αποκλιμάκωση, οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται από τις 19 Νοεμβρίου για παραβίαση της συμφωνίας, εντείνοντας τους φόβους για το μέλλον του ειρηνευτικού σχεδίου.

Η κατάσταση στη Γάζα παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη, με τους διεθνείς διαμεσολαβητές να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και να προσπαθούν να διασώσουν την εκεχειρία πριν οδηγηθεί σε πλήρη κατάρρευση.

