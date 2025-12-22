Νέα ήττα του ΟΠΑΘΑ, έχασε από τον Αρη

Χωρίς νίκη παρέμεινε στο πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής Ανδρών του πόλο ο ΟΠΑΘΑ, καθώς ηττήθηκε και από τον Αρη χθες στο κολυμβητήριο «Α. Πεπανός» με σκορ 14-9 σε εξ αναβολής παιχνίδι της 4ης αγωνιστικής.

Διαιτητές: Αχλαδιώτης-Κυράνης.

Τα 8λεπτα: 2-5, 2-4, 2-2, 3-3.

Τα γκολ του Αρη: Ταγρές 3, Φωτίου 3, Παπαδόπουλος 3, Καλαμπόκας 1, Πατούνας 1, Εϊσα 2, Κιόσης 1.

ΟΠΑΘΑ: Αποστολίδης, Μπεκρής, Γελάσιος 1, Τασσόπουλος, Κάρρας, Μπάρλος 3, Σπανογιάννης, Πολάτος, Γιαννακέας, Μπιτσάκος 2, Βικάτος 3, Μπενέτος, Μπακούλιας, Τριαντάφυλλος, Καλαμας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



