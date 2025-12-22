Νέα ήττα του ΟΠΑΘΑ, έχασε από τον Αρη
Χωρίς νίκη παρέμεινε στο πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής Ανδρών του πόλο ο ΟΠΑΘΑ, καθώς ηττήθηκε και από τον Αρη χθες στο κολυμβητήριο «Α. Πεπανός» με σκορ 14-9 σε εξ αναβολής παιχνίδι της 4ης αγωνιστικής.
Διαιτητές: Αχλαδιώτης-Κυράνης.
Τα 8λεπτα: 2-5, 2-4, 2-2, 3-3.
Τα γκολ του Αρη: Ταγρές 3, Φωτίου 3, Παπαδόπουλος 3, Καλαμπόκας 1, Πατούνας 1, Εϊσα 2, Κιόσης 1.
ΟΠΑΘΑ: Αποστολίδης, Μπεκρής, Γελάσιος 1, Τασσόπουλος, Κάρρας, Μπάρλος 3, Σπανογιάννης, Πολάτος, Γιαννακέας, Μπιτσάκος 2, Βικάτος 3, Μπενέτος, Μπακούλιας, Τριαντάφυλλος, Καλαμας.
