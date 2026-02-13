Νέα Μάκρη: Κατέρρευσε κολώνα φωτισμού στο κέντρο – Ζημιές σε αυτοκίνητο, γλίτωσε πεζός από τύχη

Αναστάτωση προκάλεσε η πτώση κολώνας δημοτικού φωτισμού στο κέντρο της Νέας Μάκρης. Από το περιστατικό προκλήθηκαν υλικές ζημιές, ενώ ένας πεζός απέφυγε τον τραυματισμό την τελευταία στιγμή.

13 Φεβ. 2026 11:47
Pelop News

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 12 Φεβρουαρίου στο κέντρο της Νέας Μάκρης, όταν κολώνα δημοτικού φωτισμού κατέρρευσε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, σε μικρή απόσταση από την κεντρική πλατεία της πόλης.

Η κολώνα έπεσε πάνω σε σταθμευμένο όχημα προκαλώντας υλικές ζημιές, ενώ το συμβάν προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή. Σύμφωνα με μαρτυρίες καταστηματαρχών, η συγκεκριμένη κολώνα φέρεται να παρουσίαζε φθορές εδώ και καιρό.

Τη στιγμή της πτώσης διερχόταν πεζός από το σημείο, ο οποίος έπεσε στο έδαφος, χωρίς τελικά να τραυματιστεί. Όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες, απέφυγε τον τραυματισμό κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή.

Οι συνθήκες του περιστατικού εξετάζονται, ενώ το γεγονός επαναφέρει τη συζήτηση για την κατάσταση υποδομών και εξοπλισμού δημοτικού φωτισμού σε πολυσύχναστα σημεία.

