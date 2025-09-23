Νέα Μανωλάδα: Πάνω από 100 αιγοπρόβατα φέρονται να έχουν τα συμπτώματα της ευλογιάς!

Στη Νέα Μανωλάδα μεγάλη είναι η αναστάτωση, που επικρατεί στους κτηνοτρόφους καθώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες του patrisnews.com, εμφανίζονται συμπτώματα σε αιγοπρόβατα που παραπέμπουν σε αυτά της ευλογιάς.

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Διεξαγωγή Fam Trip με τη Δήμητρα Κοντοβά για την ανάδειξη της προσβασιμότητας στον τουρισμό

Τουλάχιστον 120 αιγοπρόβατα φέρονται να έχουν τα συμπτώματα της ευλογιάς, ωστόσο αυτό θα επιβεβαιωθεί από τα αποτελέσματα των εξετάσεων.

Ήδη οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν με ιδιαίτερη προσοχή το θέμα και από τη Διεύθυνση της Κτηνιατρικής της ΠΕ Ηλείας, λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την αποφυγή εξάπλωσης και σε άλλα κοπάδια…

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



