Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Διεξαγωγή Fam Trip με τη Δήμητρα Κοντοβά για την ανάδειξη της προσβασιμότητας στον τουρισμό

Τρεις θα είναι οι κύριοι σταθμοί του ταξιδιού

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Διεξαγωγή Fam Trip με τη Δήμητρα Κοντοβά για την ανάδειξη της προσβασιμότητας στον τουρισμό
23 Σεπ. 2025 16:31
Pelop News

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την ενίσχυση του προσβάσιμου τουρισμού και της βιώσιμης ανάπτυξης, οργανώνει ένα τριήμερο Fam Trip με τη συμμετοχή της Δήμητρας Κοντοβά, δημιουργού περιεχομένου και ενεργής φωνής για τα θέματα συμπερίληψης και προσβασιμότητας.

Από 26 έως 28 Σεπτεμβρίου 2025, η Δήμητρα Κοντοβά θα επισκεφθεί τις τρεις ΠΕ Αχαΐα, Ηλεία, Αιτωλοακαρνανία, προβάλλοντας τις προσβάσιμες υποδομές, τους πολιτιστικούς θησαυρούς και τις μοναδικές εμπειρίες που προσφέρει η Δυτική Ελλάδα.

Οι κύριοι σταθμοί του ταξιδιού, είναι:

• Αχαΐα: Εκπαιδευτική επίσκεψη σε δημοτικό σχολείο της Πάτρας και ξενάγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών, με έμφαση στην ευαισθητοποίηση των νέων γενεών και την ανάδειξη της προσβασιμότητας σε πολιτιστικούς χώρους.

• Ηλεία: Εμπειρία αυτόνομης πρόσβασης με το SEATRAC στην παραλία Κατάκολου και περιήγηση στην Αρχαία Ολυμπία, ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.

• Αιτωλοακαρνανία: Επίσκεψη στο Μεσολόγγι, στο πρόσφατα ανακαινισμένο, πλήρως προσβάσιμο Ξενοκράτειο Μουσείο και το SEATRAC στην Τουρλίδα, με παράλληλη ανάδειξη του φυσικού και γαστρονομικού πλούτου της περιοχής.

Η δράση εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια της Περιφέρειας να συστηθεί ως πρότυπος προορισμός προσβασιμότητας, επενδύοντας σε υποδομές, όπως τα 12 SEATRAC σε παραλίες της Δυτικής Ελλάδας, αλλά και στην ενίσχυση της κοινωνικής ευαισθητοποίησης. Επιπλέον, με την παρουσία και το έργο της Δήμητρας Κοντοβά, το μήνυμα της συμπερίληψης και της ίσης πρόσβασης θα φτάσει άμεσα στο ευρύ κοινό, προκειμένου να κινητοποιήσει την τοπική κοινωνία και να δημιουργήσει ένα θετικό πρόσημο για την τουριστική ταυτότητα και το σύγχρονο πρόσωπο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Διεξαγωγή Fam Trip με τη Δήμητρα Κοντοβά για την ανάδειξη της προσβασιμότητας στον τουρισμό

Ο αντιπεριφερειάρχης Τουριστικής Ανάπτυξης, Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος τόνισε ότι: «Επενδύουμε σε έναν τουρισμό για όλους, με σεβασμό στη διαφορετικότητα και τις ανάγκες κάθε επισκέπτη. Μέσα από δράσεις όπως το fam trip με την Δήμητρα Κοντοβά, αναδεικνύουμε ότι η Δυτική Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον προσβάσιμο και βιώσιμο τουρισμό στην Ευρώπη. Με καινοτόμες πρωτοβουλίες αυτού του είδους, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να ανοίγει δρόμους για έναν τουρισμό χωρίς εμπόδια, που ενώνει ανθρώπους, πολιτισμούς και εμπειρίες, προβάλλοντας τον τόπο μας ως προορισμό φιλόξενο, σύγχρονο και συμπεριληπτικό»
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:55 Μιλάνο: Weekend απόδραση στην καρδιά της ιταλικής μόδας και κουλτούρας
23:36 Γιατί οι χάκερ λατρεύουν τα cookies; – Πώς θα μείνετε ασφαλείς
23:22 Το νέο μήνυμα του Γιώργου Μαζωνάκη από το TikTok: «Άλλο μοναξιά και άλλο μοναχικότητα»
23:09 Ήπαρ: 7 τροφές που θωρακίζουν και μειώνουν τα ηπατικά ένζυμα
22:52 Διχασμός: Μία εξαιρετικά κερδοφόρα επιχείρηση
22:41 Ο ύπνος «ρυθμιστής» της αυξητικής ορμόνης – Νέα έρευνα αποκαλύπτει τον μηχανισμό
22:33 Αργεντινή: Επιστήμονες ανακαλύπτουν νέο είδος δεινοσαύρου με κόκαλο κροκόδειλου στο στόμα του
22:21 Black Rabbit: Η νέα σειρά του Netflix με τον Τζουντ Λο που «δίκασαν» οι κριτικοί και αποθέωσαν οι θεατές
22:08 Ο Τραμπ, η ομιλία του στον ΟΗΕ, τα χαλασμένα οτοκιού και οι κυλιόμενες σκάλες ΒΙΝΤΕΟ
22:00 Τουρισμός στη Δυτική Ελλάδα: Κερδίζουμε τις εντυπώσεις των επισκεπτών
21:51 Γάζα: Η Ινδονησία προσφέρθηκε να στείλει 20.000 στρατιώτες για διεθνή δύναμη
21:43 Πίεση της Κομισιόν σε Apple, Google, Microsoft και Booking για την καταπολέμηση των διαδικτυακών απατών
21:31 Αϊτή: Drone σκότωσε 8 παιδιά στο πάρτι γενεθλίων αρχηγού συμμορίας ΒΙΝΤΕΟ
21:23 Μπιτσάκος στον Peloponnisos FM: «Η Πάτρα έχει μεγάλη παράδοση στο πόλο, θα δώσει ώθηση η Αγυιά»
21:17 Η στιγμή που η βόμβα των ΗΠΑ «τρύπησαν» τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν ΒΙΝΤΕΟ
21:15 Η περίπτωση Λοβέρδου: Από το «νέο πόλο» στην «πολιτική επιβίωση»
21:07 Παναθηναϊκός: Οι Ουκρανοί θέλουν παραμονή του Ρεμπρόφ στην Εθνική Ουκρανίας ως το τέλος των προκριματικών του Μουντιάλ
21:06 Τέμπη – Παρέμβαση από την Πρόεδρο του Αρείου Πάγου: Κάποιοι δεν θέλουν να ξεκινήσει η δίκη – Μόνο η πρόεδρος εφετών μπορεί να διατάξει εκταφή
20:59 Στην «Π» ο Σύμβουλος Πρέσβης της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βουκουρέστι: «Συνηθισμένες οι είσοδοι ρωσικών drones»
20:48 Αφγανιστάν: Άφωνοι εργαζόμενοι αεροδρομίου: Βρήκαν 13χρονο στους τροχούς αεροσκάφους
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 23/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ