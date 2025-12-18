Νέα ωκεανογραφική αποστολή στη Σαντορίνη: Εστίαση στο σεισμικό σμήνος του 2025

Ξεκίνησε από το Ηράκλειο Κρήτης η ωκεανογραφική αποστολή M215, με επικεφαλής το γερμανικό ερευνητικό κέντρο GEOMAR και συμμετοχή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Η έρευνα εστιάζει στην ευρύτερη περιοχή της Σαντορίνης, με στόχο την καλύτερη κατανόηση των ηφαιστειακών και σεισμικών διεργασιών.

Κεντρικός στόχος είναι η δοκιμή καινοτόμων συστημάτων παρακολούθησης, όπως αυτόνομες συσκευές MOLA που καταγράφουν ήχους, θερμοκρασία και διοξείδιο του άνθρακα στον βυθό, με δυνατότητα μετάδοσης δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Αυτά τα συστήματα συμπληρώνουν τα χερσαία δίκτυα και στοχεύουν σε έγκαιρη ανίχνευση υποθαλάσσιων φαινομένων.

Η αποστολή θα ανασύρει σεισμογράφους που τοποθετήθηκαν από τον Δεκέμβριο 2024 γύρω από το υποθαλάσσιο ηφαίστειο Κολούμπο, καταγράφοντας δεδομένα πριν, κατά και μετά το σεισμικό σμήνος του 2025 με πάνω από 28.000 δονήσεις. Οι αναλύσεις δείχνουν ότι η κρίση προκλήθηκε από μετακίνηση μάγματος σε μεγάλο βάθος.

Οι ερευνητές θα πραγματοποιήσουν γεωφυσικές μετρήσεις, χαρτογράφηση με σύστημα MOMO και αξιολόγηση σταθερότητας ηφαιστειακών πλαγιών. Η καθηγήτρια Παρασκευή Νομικού από το ΕΚΠΑ τόνισε τη σημασία της συνεχούς παρακολούθησης για την ενημέρωση της κοινωνίας και την αποφυγή πανικού, ενώ τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν και σε εκπαιδευτικές δράσεις για παιδιά της Σαντορίνης.

Η αποστολή εντάσσεται στο πρόγραμμα MULTI-MAREX της Γερμανικής Συμμαχίας Θαλάσσιας Έρευνας.

