Νέα Πέραμος: Βασανιστήρια πριν την εκτέλεση του 27χρονου, τι εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ.

Νέα, στοιχεία προκύπτουν από την έρευνα για τη δολοφονία του 27χρονου επιχειρηματία, η σορός του οποίου εντοπίστηκε σε ρέμα, σε δύσβατο σημείο στη Νέα Πέραμο. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα των Αρχών, ο νεαρός άνδρας παρέμεινε ζωντανός για έξι ημέρες μετά την απαγωγή του, κατά τη διάρκεια των οποίων φαίνεται πως βασανίστηκε, πριν τελικά εκτελεστεί.

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι ο 27χρονος έφερε τραύματα από δέκα πυροβολισμούς, με σφαίρες στο κεφάλι και την πλάτη, ενώ εντοπίστηκαν και σημάδια κακοποίησης στο πρόσωπό του, τα οποία, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, προκλήθηκαν πριν από τον θάνατό του. Το στοιχείο αυτό ενισχύει το ενδεχόμενο ότι ο επιχειρηματίας υπέστη βασανιστήρια όσο βρισκόταν στα χέρια των απαγωγέων του.

Ένα βίντεο καταγράφει τη στιγμή της αρπαγής του 27χρονου έξω από το σπίτι στην Ελευσίνα:

Οι αξιωματικοί του Τμήματος Δίωξης Ανθρωποκτονιών εξετάζουν ως βασικά σενάρια προσωπικές διαφορές ή πιθανή εμπλοκή του θύματος σε παράνομη δραστηριότητα, η οποία δεν ήταν γνωστή στο στενό οικογενειακό του περιβάλλον. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο γεγονός ότι, παρά την οικονομική επιφάνεια της οικογένειάς του, δεν υπήρξε καμία επικοινωνία με συγγενικά πρόσωπα για την καταβολή λύτρων.

Παράλληλα, οι έρευνες στρέφονται και σε πιθανή σύνδεση της υπόθεσης με τη δολοφονία 59χρονου επιχειρηματία στη Μάνδρα τον Φεβρουάριο του 2024. Οι δύο άνδρες φέρεται να γνωρίζονταν μέσω της κοινής επαγγελματικής τους δραστηριότητας στον τομέα της διαχείρισης εργατικού δυναμικού, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρχαν και κοινά πρόσωπα στις επιχειρήσεις τους. Επιπλέον, οι Αρχές εξετάζουν ομοιότητες στον τρόπο δράσης στις δύο υποθέσεις, καθώς και στις δύο περιπτώσεις ακολούθησε εκτέλεση και προσπάθεια εξαφάνισης στοιχείων μέσω πρόκλησης πυρκαγιάς.

Οι αστυνομικοί προσπαθούν να απαντήσουν σε δύο κρίσιμα ερωτήματα: για ποιον λόγο ο 27χρονος βασανίστηκε και πού κρατήθηκε κατά τη διάρκεια των έξι ημερών που μεσολάβησαν από την απαγωγή έως τη δολοφονία του. Παράλληλα, συλλέγονται μαρτυρίες από την ευρύτερη περιοχή της Νέας Περάμου για το ενδεχόμενο κάποιος να άκουσε πυροβολισμούς ή να παρατήρησε ύποπτες κινήσεις.

Στο μεταξύ, στη δημοσιότητα έχουν δοθεί βίντεο από κάμερες ασφαλείας που καταγράφουν τον 27χρονο λίγα δευτερόλεπτα πριν την απαγωγή του, καθώς και τη στιγμή που άγνωστα άτομα τον αρπάζουν έξω από την κατοικία του στην Ελευσίνα. Το οπτικό υλικό εξετάζεται από τις Αρχές στο πλαίσιο της ταυτοποίησης των δραστών.

