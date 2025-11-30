Νέα πρόεδρος στον Δικηγορικός Σύλλογος Καλαβρύτων — Η Μαρία Σταυροπούλου αναδείχθηκε Πρόεδρος

30 Νοέ. 2025 15:07
Pelop News

Στον απόηχο των εκλογών που διεξήχθησαν σήμερα στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαβρύτων, η δικηγόρος και αντιδήμαρχος Αιγιαλείας, κα Μαρία Σταυροπούλου, εκλέχθηκε νέα πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαβρύτων. Η κα Σταυροπούλου συγκέντρωσε 8 ψήφους, έναντι 5 του αντιπάλου της, κ. Παναγιώτη Κουρή.

Η εκλογή της σηματοδοτεί μια σημαντική ανανέωση, καθώς για πρώτη φορά στη μακρά πορεία του Συλλόγου αναλαμβάνει γυναίκα την προεδρία. Η συμμετοχή όλων των 13 μελών του Συλλόγου — δικηγόρων με δικαίωμα ψήφου — καταγράφει την πλήρη συμμετοχή και το ενδιαφέρον για την πορεία του νομικού σώματος της περιοχής.

Η νέα πρόεδρος αναλαμβάνει την ηγεσία σε μια στιγμή όπου οι δικηγορικοί σύλλογοι υποβάλλονται σε αναπτυξιακές και θεσμικές πιέσεις — από την ανάγκη ενίσχυσης της δικαστικής λειτουργίας έως την στήριξη των νέων συναδέλφων. Η εκλογή της Σταυροπούλου – δεδομένου του ρόλου της ως αντιδήμαρχου και δικηγόρου – θεωρείται ότι μπορεί να δώσει ώθηση στην αναβάθμιση της εκπροσώπησης και των υπηρεσιών του Συλλόγου.

