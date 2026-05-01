Νέα πρόταση Ιράν προς ΗΠΑ μέσω Πακιστάν – Σε κρίσιμο σημείο οι διαπραγματεύσεις

Η Τεχεράνη διαβίβασε το βράδυ της Πέμπτης το νέο σχέδιο πρότασης στο Πακιστάν, το οποίο λειτουργεί ως διαμεσολαβητής στις συνομιλίες με την Ουάσινγκτον.

 

01 Μάι. 2026 19:30
Pelop News

Σε μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης της έντασης, το Ιράν κατέθεσε νέα πρόταση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο IRNA.

Όπως μετέδωσε το IRNA, η Τεχεράνη διαβίβασε το βράδυ της Πέμπτης το νέο σχέδιο πρότασης στο Πακιστάν, το οποίο λειτουργεί ως διαμεσολαβητής στις συνομιλίες με την Ουάσινγκτον.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών εμφανίζουν εμφανή στασιμότητα, χωρίς ουσιαστική πρόοδο προς μια συνολική συμφωνία.

Εύθραυστη κατάπαυση πυρός και αποτυχημένες συνομιλίες

Οι δύο πλευρές είχαν συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός στις 8 Απριλίου, ωστόσο οι συνομιλίες που ακολούθησαν δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα.

Μάλιστα, η μοναδική σύνοδος που πραγματοποιήθηκε στις 11 Απριλίου στο Πακιστάν κατέληξε χωρίς αποτέλεσμα, εντείνοντας την αβεβαιότητα για την πορεία των διαπραγματεύσεων.

Την ίδια στιγμή:

Τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά από τις ιρανικές δυνάμεις
Οι ΗΠΑ διατηρούν τον αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών
Το παρασκήνιο της προηγούμενης πρότασης

Η νέα πρόταση έρχεται λίγες ημέρες μετά την απόρριψη προηγούμενης πρωτοβουλίας της Τεχεράνης από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Axios, η πρόταση αυτή προέβλεπε την αναβολή των συνομιλιών για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, χωρίς όμως να γίνει αποδεκτή από την αμερικανική πλευρά.

Μήνυμα διαλόγου, αλλά χωρίς υποχωρήσεις

Από την πλευρά του Ιράν, ο επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας, Γκολαμχοσεΐν Μοχσενί Ετζεΐ, ξεκαθάρισε ότι η χώρα παραμένει ανοικτή στον διάλογο, θέτοντας ωστόσο σαφή όρια.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία δεν απέφυγε ποτέ τις διαπραγματεύσεις, αλλά δεν θα δεχθεί να της επιβληθεί οποιαδήποτε πολιτική», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υπογράμμισε πως η Τεχεράνη δεν επιθυμεί τη συνέχιση του πολέμου, τονίζοντας:

«Δεν εγκρίνουμε με κανέναν τρόπο τον πόλεμο, δεν θέλουμε να συνεχιστεί».

Προειδοποιήσεις από την Ουάσινγκτον

Στον αντίποδα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προχώρησε σε αυστηρή προειδοποίηση προς την Τεχεράνη, δηλώνοντας ότι οι Ιρανοί «καλά θα κάνουν να βάλουν μυαλό και γρήγορα».

Η ρητορική αυτή αποτυπώνει το τεταμένο κλίμα που επικρατεί, παρά τις διπλωματικές προσπάθειες.

Στο επίκεντρο η επόμενη κίνηση

Η νέα πρόταση του Ιράν αναμένεται να αξιολογηθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες, με το διεθνές ενδιαφέρον να στρέφεται στις επόμενες κινήσεις των δύο πλευρών.

Το διακύβευμα παραμένει υψηλό, καθώς μια ενδεχόμενη συμφωνία θα μπορούσε να οδηγήσει σε σταθεροποίηση της περιοχής, ενώ η αποτυχία ενδέχεται να παρατείνει την ένταση με απρόβλεπτες συνέπειες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 30.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ