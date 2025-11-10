Νέα πτώση σοβάδων στην Πάτρα, κατέληξαν σε ΙΧ

Νέο περιστατικό πτώσης σοβάδων κατεγράφει στην Πάτρα.

Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές, η πρόγνωση για την Πάτρα

Σύμφωνα με πληροφορίες σοβάδες αποκολλήθηκαν το πρωί της Δευτέρας 10/11/2025, από κτίριο επί της οδού Παναχαϊκού, με αποτέλεσμα να προκαλέσουν φθορές σε σταθμευμένο ΙΧ αυτοκίνητο.

Δρόμοι ποτάμια σε Πρέβεζα και Βόνιτσα, προβλήματα και στη Φιλιππιάδα ΒΙΝΤΕΟ – ΦΩΤΟ

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



