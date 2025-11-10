Νέα πτώση σοβάδων στην Πάτρα, κατέληξαν σε ΙΧ
Σοβάδες αποκολλήθηκαν από κτίριο επί της οδού Παναχαϊκού, στην Πάτρα.
Νέο περιστατικό πτώσης σοβάδων κατεγράφει στην Πάτρα.
Σύμφωνα με πληροφορίες σοβάδες αποκολλήθηκαν το πρωί της Δευτέρας 10/11/2025, από κτίριο επί της οδού Παναχαϊκού, με αποτέλεσμα να προκαλέσουν φθορές σε σταθμευμένο ΙΧ αυτοκίνητο.
