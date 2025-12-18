Νέα στοιχεία για τον θάνατο του 3χρονου παιδιού στην Αλεξανδρούπολη – Νεκρό 24 ώρες πριν τη μεταφορά του

Ενώπιον του εισαγγελέα Αλεξανδρούπολης οδηγείται σήμερα η μητέρα του 3χρονου παιδιού, το οποίο μεταφέρθηκε νεκρό από την ίδια στο Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της πόλης, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το παιδί κατέληξε από καρδιακή ανακοπή, η οποία οφείλεται σε πολυοργανική ανεπάρκεια, αποτέλεσμα σοβαρού και παρατεταμένου υποσιτισμού. Τα ευρήματα της νεκροψίας-νεκροτομής, που διατάχθηκε άμεσα από την εισαγγελέα, επιβεβαίωσαν την ιδιαίτερα επιβαρυμένη κατάσταση της υγείας του παιδιού, ενώ χαρακτηριστικό είναι και το εξαιρετικά χαμηλό σωματικό του βάρος σε σχέση με την ηλικία του.

Η μητέρα μετέφερε το άψυχο σώμα του παιδιού στο νοσοκομείο, όπου ειδοποιήθηκαν οι αστυνομικές αρχές. Ακολούθησαν συλλήψεις τόσο της ίδιας όσο και των παππούδων του παιδιού, στο σπίτι των οποίων διέμενε η οικογένεια. Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί φέρεται να ήταν νεκρό τουλάχιστον 24 ώρες πριν διακομιστεί στο νοσηλευτικό ίδρυμα.

Ο πατέρας του 3χρονου, τουρκικής καταγωγής, βρίσκεται στο εξωτερικό, ενώ το ζευγάρι έχει ακόμη δύο ανήλικα παιδιά. Οι συνθήκες διαβίωσης της οικογένειας, αλλά και ο ρόλος κάθε εμπλεκόμενου προσώπου, εξετάζονται διεξοδικά από τις αρμόδιες αρχές.

Η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο να αποσαφηνιστούν πλήρως τα γεγονότα και να αποδοθούν τυχόν ποινικές ευθύνες για τον θάνατο του παιδιού.

