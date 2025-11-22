Νέα στοιχεία στη σκιά του τροχαίου Παντελίδη: Η οικογένεια καταγγέλλει καπηλεία του ονόματός του

Σχεδόν δέκα χρόνια μετά το μοιραίο τροχαίο του Παντελή Παντελίδη, νέες αναφορές και μαρτυρίες επαναφέρουν την υπόθεση στο προσκήνιο. Η οικογένεια, μέσω του δικηγόρου της, εκφράζει οργή για όσα ακούγονται δημόσια και ζητά σεβασμό στη μνήμη του καλλιτέχνη.

22 Νοέ. 2025 13:00
Pelop News

Το όνομα του Παντελή Παντελίδη επανέρχεται ξανά στη δημόσια συζήτηση, σχεδόν μια δεκαετία μετά το δυστύχημα του Φεβρουαρίου του 2016, αυτή τη φορά με αφορμή τους ισχυρισμούς του Σπύρου Μαρτίκα σχετικά με την τελευταία νύχτα του τραγουδιστή. Η οικογένεια του αδικοχαμένου καλλιτέχνη, μέσω του δικηγόρου της Απόστολου Λύτρα, παίρνει θέση και ξεκαθαρίζει ότι θεωρεί απαράδεκτο να χρησιμοποιείται το όνομά του για σκοπιμότητες.

Ο Σπύρος Μαρτίκας είχε υποστηρίξει πρόσφατα ότι εγκληματική οργάνωση, η οποία υπόσχονταν επενδύσεις στο καζίνο Λουτρακίου, απέσπασε 250.000 ευρώ από τον Παντελίδη λίγες ώρες πριν χάσει τη ζωή του. Ο Απόστολος Λύτρας, μιλώντας στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», τόνισε πως η οικογένεια είναι αγανακτισμένη από το γεγονός ότι «κάθε τόσο κάποιοι καπηλεύονται το όνομά του», ενώ υπενθύμισε ότι η υπόθεση δεν έφτασε ποτέ στη δικαιοσύνη.

Όπως ανέφερε, το 2021 η δικογραφία μπήκε στο αρχείο με διάταξη εισαγγελέα, ο οποίος έκρινε πως δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία για να οδηγηθεί η υπόθεση σε δίκη. Η οικογένεια, ωστόσο, θεωρεί ότι υπήρχαν δεδομένα που έπρεπε να εξεταστούν ενώπιον δικαστηρίου και ότι έμειναν αναπάντητα κρίσιμα ερωτήματα.

Ανάμεσα στα στοιχεία που επικαλείται ο γνωστός ποινικολόγος, ξεχωρίζει η κατάθεση μάρτυρα που ισχυρίστηκε πως έβαλε ο ίδιος τον Παντελίδη στη θέση του συνοδηγού το μοιραίο βράδυ. Οι δύο γυναίκες που επέβαιναν στο όχημα έχουν ήδη μηνύσει τον συγκεκριμένο μάρτυρα, υποστηρίζοντας ότι ψεύδεται. Πρόκειται για τη μόνη δίκη που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη και σχετίζεται με την υπόθεση.

Σημείο αναφοράς αποτελούν επίσης τα τεχνικά ευρήματα που δεν απαντήθηκαν ποτέ πλήρως:

– Το DNA στον αερόσακο του συνοδηγού, που ανήκε αποκλειστικά στον Παντελίδη.

– Η θέση των καθισμάτων οδηγού και συνοδηγού, που κατά την οικογένεια δημιουργούσε ενδείξεις σχετικά με το ποιος οδηγούσε.

Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο επανεξέτασης της υπόθεσης, ο Απόστολος Λύτρας δεν προχώρησε σε συγκεκριμένες αναφορές, ωστόσο παραδέχτηκε ότι «υπάρχουν στοιχεία». Υπογράμμισε επίσης ότι υπάρχει και άλλος μάρτυρας από τον ίδιο χώρο, χωρίς να αποκαλύψει περισσότερα.

Κλείνοντας, ο δικηγόρος εξέφρασε την πλήρη στήριξή του στη μητέρα του Παντελή, Αθηνά Παντελίδου. «Έχουν ακουστεί και έχουν γραφτεί τερατώδη πράγματα» τόνισε, ζητώντας να μπει ένα τέλος στη συνεχή ανακύκλωση σεναρίων γύρω από τον καλλιτέχνη. «Να δείξουμε σεβασμό στον άνθρωπο που χάθηκε και στην οικογένειά του» ήταν το μήνυμά του.


