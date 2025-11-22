Νέα στοιχεία στην υπόθεση Νικολοπούλου: Η σορός εντοπίστηκε σε δυσπρόσιτο σπηλαιοβάραθρο

Η σορός της 75χρονης Αμαλίας Νικολοπούλου βρέθηκε σε εσωτερικό θάλαμο σπηλαίου στη Ρευματιά Μελιγαλά, σε σημείο εξαιρετικά δυσπρόσιτο, το οποίο απαιτεί πολύωρη ανάβαση μέσα σε πυκνή βλάστηση. Η ανακάλυψη έγινε μετά από ανώνυμη πληροφορία που κοινοποιήθηκε στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ», ενεργοποιώντας νέα έρευνα των Αρχών και ανοίγοντας ξανά τα κρίσιμα ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες εξαφάνισης και θανάτου της.

Ραγδαίες εξελίξεις καταγράφονται στην πολύκροτη υπόθεση της Αμαλίας Νικολοπούλου, η οποία είχε εξαφανιστεί στις 13 Οκτωβρίου 2021. Η σορός της 75χρονης εντοπίστηκε σε σπηλαιοβάραθρο βάθους περίπου πέντε μέτρων στη Ρευματιά Μελιγαλά, ύστερα από ανώνυμη μαρτυρία που έφτασε στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ» και ενεργοποίησε νέα επιχειρησιακή κινητοποίηση.





Σύμφωνα με τις Αρχές, η γυναίκα βρέθηκε ακέραιη, σε ύπτια θέση, σε εσωτερικό θάλαμο του σπηλαίου. Η περιοχή θεωρείται ιδιαίτερα δύσβατη, με πρόσβαση που απαιτεί περίπου δυόμιση ώρες πορείας σε ανηφορικό και βραχώδες έδαφος, γεγονός που δημιουργεί νέα ερωτήματα σχετικά με το πώς κατέληξε στο συγκεκριμένο σημείο.

Η πληροφορία δόθηκε αρχικά στο τηλεφωνικό κέντρο της εκπομπής από άτομο που γνώριζε την περιοχή, αναφέροντας ότι σε σημείο γνωστό ως «Σπέλα» υπάρχουν οστά που μοιάζουν ανθρώπινα. Η εκπομπή διαβίβασε άμεσα την πληροφορία στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και ακολούθησε επιχείρηση με τη συμμετοχή αστυνομικών, ιατροδικαστή και εξειδικευμένων συνεργείων. Η σορός εντοπίστηκε σε δεύτερο εσωτερικό θάλαμο του σπηλαίου.





Το σημείο είχε απασχολήσει τους κατοίκους και στο παρελθόν, καθώς ρούχα της 75χρονης είχαν βρεθεί τρεις μήνες μετά την εξαφάνιση, τακτοποιημένα σε άλλο σημείο του βουνού, περίπου 500 μέτρα μακριά, ενώ το ταγάρι της είχε εντοπιστεί τρία χρόνια αργότερα στην αυλή του σπιτιού της. Η νέα εύρεση, ωστόσο, επαναφέρει στο προσκήνιο τις συνθήκες κάτω από τις οποίες χάθηκαν τα ίχνη της.

Η σορός έφερε ρούχα: η γυναίκα φορούσε νυχτικό, πράσινη μπλούζα και ζακέτα. Ένα παπούτσι βρέθηκε στο πόδι της και το δεύτερο σε μικρή απόσταση, χωρίς κορδόνι. Στην κατοχή της εντοπίστηκε μια κάλτσα δεμένη σαν αυτοσχέδιο πουγκί με μικρό χρηματικό ποσό. Η φούστα και το παντελόνι της, που είχαν βρεθεί από βοσκό το 2021, δεν εντοπίστηκαν στη σπηλιά.

Από την πρώτη αυτοψία διαπιστώθηκε ότι η αποσύνθεση έγινε στο σημείο όπου βρέθηκε η σορός, χωρίς ενδείξεις μετακίνησης των οστών μετά τον θάνατο. Δεν βρέθηκαν κακώσεις από αμβλύ όργανο ή σημάδια από πυροβόλο όπλο. Διαπιστώθηκε, όμως, κάταγμα στο δεξί χέρι, η προέλευση του οποίου παραμένει ασαφής και εξετάζεται εάν είναι προθανάτιο, περιθανάτιο ή μεταθανάτιο.





Ο ιατροδικαστής – τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας, Ιωάννης Δούζης, επεσήμανε ότι σε περίπτωση πτώσης θα αναμένονταν πολλαπλά κατάγματα λόγω της μορφολογίας του εσωτερικού θαλάμου, κάτι που δεν εντοπίζεται στα οστά της 75χρονης. Η διάταξη του χώρου και η απουσία πολλαπλών κακώσεων δημιουργούν πρόσθετα ερωτήματα για το αν η γυναίκα κατέληξε εκεί από δική της κίνηση ή μεταφέρθηκε.

Τα ευρήματα έχουν σταλεί στα Εργαστήρια Ιατροδικαστικής και Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, όπου η ομάδα της καθηγήτριας Αγγελικής Κρανιώτη θα πραγματοποιήσει ανθρωπολογική και εργαστηριακή εξέταση. Τα αποτελέσματα αναμένεται να φωτίσουν κρίσιμες πτυχές της υπόθεσης και να δώσουν απαντήσεις για τις συνθήκες θανάτου, αλλά και το πώς η γυναίκα βρέθηκε σε ένα τόσο δύσβατο και απομονωμένο σημείο.

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται με όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά.

