Νέα τουρκική πρόκληση στο Αγαθονήσι: Προειδοποιητικές βολές από το Λιμενικό

Τις βραδινές ώρες της 18ης Νοεμβρίου 2025, δύο τουρκικά αλιευτικά σκάφη εισήλθαν στα ελληνικά χωρικά ύδατα στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Αγαθονησίου και πραγματοποιούσαν αλιεία, έχοντας την παρουσία δύο σκαφών της τουρκικής Ακτοφυλακής.

Άμεσα στο σημείο κατέφθασαν τρία περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής για αναγνώριση και απομάκρυνση των τουρκικών σκαφών. Τα ελληνικά σκάφη προέβησαν σε επανειλημμένες οπτικές και ηχητικές προειδοποιήσεις για την άμεση αποχώρησή τους, χωρίς όμως ανταπόκριση.

Ένα από τα τουρκικά αλιευτικά εκτέλεσε στη συνέχεια επικίνδυνους ελιγμούς που έθεταν σε κίνδυνο εμβολισμού ενός από τα ελληνικά περιπολικά. Το πλήρωμα του ελληνικού σκάφους αναγκάστηκε να προβεί σε προειδοποιητικές βολές, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες εμπλοκής.

Μετά από αυτό, τα τουρκικά αλιευτικά και τα συνοδευτικά σκάφη της τουρκικής Ακτοφυλακής αποχώρησαν από τα ελληνικά χωρικά ύδατα.

Πηγή: skai.gr

