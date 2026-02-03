Νέα Υόρκη: 13 θάνατοι από υποθερμία μέσα σε 11 ημέρες ακραίου ψύχους

Η Νέα Υόρκη καταγράφει τουλάχιστον 13 θανάτους στους οποίους η υποθερμία έπαιξε καθοριστικό ρόλο, εν μέσω του παρατεταμένου κύματος ακραίου ψύχους που πλήττει την πόλη για 11η συνεχή ημέρα, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος Ζοχράν Μαμντάνι κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου σήμερα.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ενώ βρίσκονταν σε εξωτερικούς χώρους κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου σφοδρού κρύου. Σε 13 από τις περιπτώσεις, τα πρώτα ιατροδικαστικά συμπεράσματα δείχνουν ότι η υποθερμία συνέβαλε καθοριστικά στον θάνατο. Στις υπόλοιπες τρεις περιπτώσεις, ο θάνατος αποδίδεται σε υπερβολική δόση ουσιών.

Ο Μαμντάνι διευκρίνισε ότι κανένα από τα 16 άτομα δεν διέμενε μόνιμα στον δρόμο τη στιγμή του θανάτου του, ενώ ορισμένοι είχαν κατά καιρούς έρθει σε επαφή με τις υπηρεσίες έκτακτης φιλοξενίας και τα καταφύγια της πόλης.

«Η Νέα Υόρκη πιθανότατα βιώνει αυτή τη στιγμή τη μακρύτερη συνεχή περίοδο θερμοκρασιών κάτω από το μηδέν σε όλη την ιστορία της πόλης», τόνισε ο δήμαρχος.

Για την αντιμετώπιση της κατάστασης, η δημοτική αρχή έχει κινητοποιήσει 20 ειδικά οχήματα με προσωπικό υγείας που πραγματοποιούν περιπολίες, ενώ έχουν ανοίξει έκτακτα κέντρα θέρμανσης (warming centers) σε διάφορες γειτονιές.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, μεταξύ 2005 και 2021 ο ετήσιος αριθμός θανάτων που συνδέονταν με το κρύο κυμαινόταν από 9 έως 27. Ο αριθμός αυτός αυξήθηκε σε 34 το 2021, 54 το 2022 και συνεχίζει να παραμένει υψηλός τα τελευταία χρόνια.

Ο οικονομικός ελεγκτής της πόλης Μαρκ Λεβίν εκτίμησε ότι δεκάδες χιλιάδες Νεοϋορκέζοι –ιδίως οικογένειες με παιδιά– στερούνται σταθερής κατοικίας. Σχεδόν το 95% των αστέγων διαμένει σε δημοτικά καταφύγια. Τον Αύγουστο του 2021 τα καταφύγια φιλοξενούσαν 44.586 άτομα –τον μικρότερο αριθμό των τελευταίων δέκα ετών–, ενώ από τον Ιανουάριο 2000 έως τον Ιανουάριο 2020 ο αριθμός των φιλοξενούμενων αυξήθηκε από 22.955 σε 62.679.

