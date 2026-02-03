Νέα Υόρκη: 13 θάνατοι από υποθερμία μέσα σε 11 ημέρες ακραίου ψύχους

Η Νέα Υόρκη βιώνει πιθανότατα τη μεγαλύτερη συνεχή περίοδο θερμοκρασιών υπό το μηδέν στην ιστορία της

Νέα Υόρκη: 13 θάνατοι από υποθερμία μέσα σε 11 ημέρες ακραίου ψύχους
03 Φεβ. 2026 8:57
Pelop News

Η Νέα Υόρκη καταγράφει τουλάχιστον 13 θανάτους στους οποίους η υποθερμία έπαιξε καθοριστικό ρόλο, εν μέσω του παρατεταμένου κύματος ακραίου ψύχους που πλήττει την πόλη για 11η συνεχή ημέρα, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος Ζοχράν Μαμντάνι κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου σήμερα.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ενώ βρίσκονταν σε εξωτερικούς χώρους κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου σφοδρού κρύου. Σε 13 από τις περιπτώσεις, τα πρώτα ιατροδικαστικά συμπεράσματα δείχνουν ότι η υποθερμία συνέβαλε καθοριστικά στον θάνατο. Στις υπόλοιπες τρεις περιπτώσεις, ο θάνατος αποδίδεται σε υπερβολική δόση ουσιών.

Διαβάστε επίσης: Τριάντα νεκροί από τις σφοδρές χιονοπτώσεις στην Ιαπωνία

Ο Μαμντάνι διευκρίνισε ότι κανένα από τα 16 άτομα δεν διέμενε μόνιμα στον δρόμο τη στιγμή του θανάτου του, ενώ ορισμένοι είχαν κατά καιρούς έρθει σε επαφή με τις υπηρεσίες έκτακτης φιλοξενίας και τα καταφύγια της πόλης.

«Η Νέα Υόρκη πιθανότατα βιώνει αυτή τη στιγμή τη μακρύτερη συνεχή περίοδο θερμοκρασιών κάτω από το μηδέν σε όλη την ιστορία της πόλης», τόνισε ο δήμαρχος.

Για την αντιμετώπιση της κατάστασης, η δημοτική αρχή έχει κινητοποιήσει 20 ειδικά οχήματα με προσωπικό υγείας που πραγματοποιούν περιπολίες, ενώ έχουν ανοίξει έκτακτα κέντρα θέρμανσης (warming centers) σε διάφορες γειτονιές.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, μεταξύ 2005 και 2021 ο ετήσιος αριθμός θανάτων που συνδέονταν με το κρύο κυμαινόταν από 9 έως 27. Ο αριθμός αυτός αυξήθηκε σε 34 το 2021, 54 το 2022 και συνεχίζει να παραμένει υψηλός τα τελευταία χρόνια.

Ο οικονομικός ελεγκτής της πόλης Μαρκ Λεβίν εκτίμησε ότι δεκάδες χιλιάδες Νεοϋορκέζοι –ιδίως οικογένειες με παιδιά– στερούνται σταθερής κατοικίας. Σχεδόν το 95% των αστέγων διαμένει σε δημοτικά καταφύγια. Τον Αύγουστο του 2021 τα καταφύγια φιλοξενούσαν 44.586 άτομα –τον μικρότερο αριθμό των τελευταίων δέκα ετών–, ενώ από τον Ιανουάριο 2000 έως τον Ιανουάριο 2020 ο αριθμός των φιλοξενούμενων αυξήθηκε από 22.955 σε 62.679.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:47 ESPN: «Ο Γιάννης Αντετοκούμπο θα γίνει ανταλλαγή, είτε τώρα, είτε το καλοκαίρι»
11:47 Χαροκόπος προς Δημοτική Αρχή: Τι απέγιναν οι «έξυπνες» υποδομές της Πάτρας;
11:41 «Δεν ήμουν μεθυσμένος – Ακολούθησα το GPS, δεν υπήρχε σήμανση»: Τι λέει ο μπασκετμπολίστας για τη σύλληψή του ΒΙΝΤΕΟ
11:37 Μ. Σπυρόπουλου: «Συνεχίζουμε με συνέπεια, νίκη κάθε Κυριακή»
11:30 Εγένετο ΔΙΑΣ στη Δυτική Αχαΐα
11:29 Δύο κοπές πίτας από το ΠΑΣΟΚ Αχαΐας σε Ερύμανθο και Δυτική Αχαΐα
11:28 Βραχυχρόνιες μισθώσεις: Έως 28 Φεβρουαρίου η οριστικοποίηση στοιχείων
11:26 Ιόνια Οδός – Κατολίσθηση: Ρήγμα 200 μέτρων στο βουνό – Σε εξέλιξη οι μετρήσεις και κρίσιμες αποφάσεις για τις εργασίες αποκατάστασης ΒΙΝΤΕΟ
11:23 Eurostat: Το 9,2% των Ευρωπαίων δυσκολεύεται να κρατήσει το σπίτι του ζεστό
11:20 Στη Γερμανία η 16χρονη Λόρα: Επιβεβαίωσε η Lufthansa το ταξίδι πριν δηλωθεί η εξαφάνισή της
11:15 Χρηματιστήριο Αθηνών: Θετικό άνοιγμα
11:15 Λονδίνο: Τον Σεπτέμβριο θα κυκλοφορούν ταξί χωρίς…. οδηγό
11:14 Τροχαίο στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών–Αθηνών: Τραυματίστηκε οδηγός δικύκλου
11:11 Μια σταγόνα που έγινε ζωή: Ρεκόρ αιμοδοσίας από τους καρναβαλιστές στην Αγορά Αργύρη
11:08 Η Τεχεράνη αποφασισμένη να «παγώσει» το πυρηνικό πρόγραμμα-Την Παρασκευή η συνάντηση με ΗΠΑ
11:00 Πάτρα: Συνεχείς έλεγχοι σε καταυλισμούς – Μπλόκο στην παραβατικότητα και δεκάδες συλλήψεις
10:59 Πάτρα: Ο Συλλόγος Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη «Ζωή Γλυκιά» έκοψε πίτα ΦΩΤΟ
10:58 Πένθος στον Αίολο Αγυιάς για την απώλεια του Γιώργου Χατζαρά
10:56 Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 54χρονης για απόπειρα εμπρησμού αυτοκινήτου με οινόπνευμα
10:53 Βιετνάμ: Επιβάτης έβαλε τα ρούχα του και προκάλεσε αναστάτωση ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 03.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ