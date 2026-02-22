Νέα Υόρκη: «Παραλύει» από σφοδρή χιονοθύελλα

Η Νέα Υόρκη μπαίνει σε κατάσταση «παράλυσης» λόγω μιας από τις ισχυρότερες χιονοθύελλες των τελευταίων δέκα ετών. Ο δήμαρχος Ζοχράν Μαμντάνι ανακοίνωσε απόψε προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας σε όλη την πόλη, από τις 21:00 απόψε (τοπική ώρα) έως τις 12:00 το μεσημέρι της Δευτέρας 23 Φεβρουαρίου 2026.

Σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου, ο Μαμντάνι δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η πόλη δεν έχει βιώσει κακοκαιρία τέτοιου μεγέθους εδώ και δέκα χρόνια. Κηρύσσουμε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και απαγορεύουμε την κυκλοφορία. Οι δρόμοι, οι αυτοκινητόδρομοι και οι γέφυρες θα είναι κλειστοί για όλα τα οχήματα – αυτοκίνητα, φορτηγά, μηχανάκια και ηλεκτρικά ποδήλατα.»

Θα επιτραπούν μόνο επείγουσες και αναγκαίες μετακινήσεις (ασθενοφόρα, πυροσβεστικά, αστυνομικά οχήματα, οχήματα αποχιονισμού, ιατρικό προσωπικό κ.ά.).

Προβλέψεις

Χιόνι 45-60 εκατοστών σε όλη την πόλη, με τοπικά ύψη που μπορεί να ξεπεράσουν τα 70 εκατοστά σε ορισμένες περιοχές.

σε όλη την πόλη, με τοπικά ύψη που μπορεί να ξεπεράσουν τα σε ορισμένες περιοχές. Ισχυροί άνεμοι που θα ενισχύσουν τη χιονοθύελλα και θα δυσχεράνουν την ορατότητα.

Η κακοκαιρία πλήττει ευρύτερα την ανατολική ακτή των ΗΠΑ, με τη Βοστώνη και άλλες πόλεις να λαμβάνουν παρόμοια μέτρα.

Στα τέλη Ιανουαρίου 2026, παρόμοια χειμερινή καταιγίδα στην ίδια περιοχή στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 100 ανθρώπους, γεγονός που εντείνει την ανησυχία των αρχών και των κατοίκων.

Οι αρχές καλούν τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους, να αποφύγουν κάθε άσκοπη μετακίνηση και να εφοδιαστούν με τρόφιμα, νερό, φάρμακα και θέρμανση για τουλάχιστον 24-36 ώρες.

