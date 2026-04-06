Νεάπολη Λακωνίας: Τι υποστηρίζει ο πατέρας της 30χρονης που είχε εντοπιστεί δεμένη πριν από τον θάνατό της ΒΙΝΤΕΟ

Νέα διάσταση παίρνει η υπόθεση της 30χρονης γυναίκας από τη Νεάπολη Λακωνίας, η οποία είχε καταγραφεί να περιφέρεται ξυπόλητη και με δεμένα τα χέρια πίσω από την πλάτη λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό της. Στο επίκεντρο βρίσκονται πλέον οι εξηγήσεις που δίνει ο πατέρας της, ο οποίος υποστηρίζει ότι προχώρησε ο ίδιος στην ακραία αυτή ενέργεια σε μια προσπάθεια, όπως λέει, να προστατεύσει τη σύζυγό του κατά τη διάρκεια έντονου επεισοδίου μέσα στο σπίτι.

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, η 30χρονη αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα εξάρτησης από το αλκοόλ και η κατάσταση είχε φτάσει, κατά τον ίδιο, σε οριακό σημείο για ολόκληρη την οικογένεια. Όπως ανέφερε, η κόρη του παρουσίαζε κρίσεις και επιθετική συμπεριφορά, ενώ σε ένα από τα επεισόδια φέρεται να χτύπησε τη μητέρα της, η οποία αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας. Με αυτό το σκεπτικό, ο πατέρας ισχυρίζεται ότι αποφάσισε να τη δέσει, θεωρώντας πως έτσι αποτρέπει έναν μεγαλύτερο κίνδυνο μέσα στο σπίτι.

Στην ίδια τοποθέτηση, ο πατέρας περιέγραψε μια εικόνα πλήρους αποδιοργάνωσης της καθημερινότητας της 30χρονης, λέγοντας ότι η εξάρτηση από το αλκοόλ είχε επηρεάσει καθοριστικά τη ζωή της. Ανέφερε ακόμη πως η κόρη του φέρεται να έκλεβε μπύρες από σούπερ μάρκετ, σε μια προσπάθεια να καλύψει την ανάγκη της για κατανάλωση αλκοόλ.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει σοκ όταν βίντεο από κάμερα ασφαλείας, το οποίο προβλήθηκε στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ», κατέγραψε την 30χρονη να κινείται μόνη της σε δρόμο της περιοχής, ξυπόλητη και δεμένη πισθάγκωνα. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, σε μία από τις κρίσεις της κατάφερε να απομακρυνθεί από το σπίτι και να ζητήσει βοήθεια από γειτόνισσα, η οποία της έλυσε τα χέρια. Λίγες ημέρες αργότερα, η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου τελικά κατέληξε.

Το ιατροδικαστικό σκέλος της υπόθεσης φαίνεται μέχρι στιγμής να αποσυνδέει τον θάνατό της από το συγκεκριμένο περιστατικό. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο θάνατος αποδίδεται σε κίρρωση του ήπατος και όχι στα γεγονότα που είχαν προηγηθεί με τη φυγή της από το σπίτι δεμένη. Για την υπόθεση ενημερώθηκε ο εισαγγελέας, ο οποίος, με βάση τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη του εκείνη τη στιγμή, δεν προχώρησε σε ποινικές ενέργειες εις βάρος των γονέων.

Παρά τα νέα αυτά δεδομένα, η υπόθεση εξακολουθεί να προκαλεί έντονο προβληματισμό, καθώς συνδυάζει μια σκληρή εικόνα οικογενειακής κρίσης, σοβαρά ζητήματα εξάρτησης και ένα τραγικό τέλος που άφησε πίσω του πολλά ερωτήματα για το πώς είχε φτάσει η κατάσταση σε αυτό το σημείο.





