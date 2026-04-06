Νεάπολη Λακωνίας: Τι υποστηρίζει ο πατέρας της 30χρονης που είχε εντοπιστεί δεμένη πριν από τον θάνατό της ΒΙΝΤΕΟ

Νέα στοιχεία και οι ισχυρισμοί του πατέρα της 30χρονης φέρνουν ξανά στο προσκήνιο την υπόθεση από τη Νεάπολη Λακωνίας, όπου η γυναίκα είχε εντοπιστεί ξυπόλητη και δεμένη πισθάγκωνα λίγες ημέρες πριν χάσει τη ζωή της. Την ίδια ώρα, η ιατροδικαστική εικόνα αποδίδει τον θάνατό της σε παθολογικά αίτια, ενώ η υπόθεση έχει ήδη τεθεί υπόψη του εισαγγελέα.

06 Απρ. 2026 14:22
Pelop News

Νέα διάσταση παίρνει η υπόθεση της 30χρονης γυναίκας από τη Νεάπολη Λακωνίας, η οποία είχε καταγραφεί να περιφέρεται ξυπόλητη και με δεμένα τα χέρια πίσω από την πλάτη λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό της. Στο επίκεντρο βρίσκονται πλέον οι εξηγήσεις που δίνει ο πατέρας της, ο οποίος υποστηρίζει ότι προχώρησε ο ίδιος στην ακραία αυτή ενέργεια σε μια προσπάθεια, όπως λέει, να προστατεύσει τη σύζυγό του κατά τη διάρκεια έντονου επεισοδίου μέσα στο σπίτι.

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, η 30χρονη αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα εξάρτησης από το αλκοόλ και η κατάσταση είχε φτάσει, κατά τον ίδιο, σε οριακό σημείο για ολόκληρη την οικογένεια. Όπως ανέφερε, η κόρη του παρουσίαζε κρίσεις και επιθετική συμπεριφορά, ενώ σε ένα από τα επεισόδια φέρεται να χτύπησε τη μητέρα της, η οποία αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας. Με αυτό το σκεπτικό, ο πατέρας ισχυρίζεται ότι αποφάσισε να τη δέσει, θεωρώντας πως έτσι αποτρέπει έναν μεγαλύτερο κίνδυνο μέσα στο σπίτι.

Στην ίδια τοποθέτηση, ο πατέρας περιέγραψε μια εικόνα πλήρους αποδιοργάνωσης της καθημερινότητας της 30χρονης, λέγοντας ότι η εξάρτηση από το αλκοόλ είχε επηρεάσει καθοριστικά τη ζωή της. Ανέφερε ακόμη πως η κόρη του φέρεται να έκλεβε μπύρες από σούπερ μάρκετ, σε μια προσπάθεια να καλύψει την ανάγκη της για κατανάλωση αλκοόλ.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει σοκ όταν βίντεο από κάμερα ασφαλείας, το οποίο προβλήθηκε στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ», κατέγραψε την 30χρονη να κινείται μόνη της σε δρόμο της περιοχής, ξυπόλητη και δεμένη πισθάγκωνα. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, σε μία από τις κρίσεις της κατάφερε να απομακρυνθεί από το σπίτι και να ζητήσει βοήθεια από γειτόνισσα, η οποία της έλυσε τα χέρια. Λίγες ημέρες αργότερα, η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου τελικά κατέληξε.

Το ιατροδικαστικό σκέλος της υπόθεσης φαίνεται μέχρι στιγμής να αποσυνδέει τον θάνατό της από το συγκεκριμένο περιστατικό. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο θάνατος αποδίδεται σε κίρρωση του ήπατος και όχι στα γεγονότα που είχαν προηγηθεί με τη φυγή της από το σπίτι δεμένη. Για την υπόθεση ενημερώθηκε ο εισαγγελέας, ο οποίος, με βάση τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη του εκείνη τη στιγμή, δεν προχώρησε σε ποινικές ενέργειες εις βάρος των γονέων.

Παρά τα νέα αυτά δεδομένα, η υπόθεση εξακολουθεί να προκαλεί έντονο προβληματισμό, καθώς συνδυάζει μια σκληρή εικόνα οικογενειακής κρίσης, σοβαρά ζητήματα εξάρτησης και ένα τραγικό τέλος που άφησε πίσω του πολλά ερωτήματα για το πώς είχε φτάσει η κατάσταση σε αυτό το σημείο.


Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:00 Σδούκου για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν τσουβαλιάζουμε τις υποθέσεις» και αιχμές κατά ΠΑΣΟΚ
14:56 Αραμπατζή μετά την απειλή για βόμβα: «Δεν φοβήθηκα ποτέ, δεν θα φοβηθώ ούτε τώρα»
14:55 Πασχαλινή πράξη αλληλεγγύης από το ΕΡ.ΜΜ&ΕΕ Αράξου – Στήριξη στην «Κιβωτό της Αγάπης»
14:47 Κόντρα Μαρκόπουλου – Μάντζου στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το ασυμβίβαστο
14:44 L’ Etape Greece by Tour de France presented by Skoda 2026: Η Σπάρτη στο βάθρο της παγκόσμιας ποδηλασίας
14:42 Κουτσούμπας για το μήνυμα Μητσοτάκη: «Άνθρακες ο θησαυρός»
14:31 Πειραιάς: Συνελήφθη 66χρονος μετά από επεισόδιο με αστυνομικό για κλήση σε παράνομη στάθμευση
14:28 Το Ιράν μπλέκει την επιχείρηση διάσωσης του Αμερικανού πιλότου με απόπειρα κλοπής εμπλουτισμένου ουρανίου
14:24 Σύσκεψη κάθε εβδομάδα στο Μαξίμου για την αγορά όσο διαρκεί η κρίση στη Μέση Ανατολή
14:22 Νεάπολη Λακωνίας: Τι υποστηρίζει ο πατέρας της 30χρονης που είχε εντοπιστεί δεμένη πριν από τον θάνατό της ΒΙΝΤΕΟ
14:18 Χατζηδάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ζητά επιτάχυνση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
14:06 Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: «Η κυβέρνηση βρίσκεται σε αποδρομή» και ζητά εκλογές
14:00 Βαριές ευθύνες για το ανοιχτό εργοτάξιο στην Κανάρη: «Θα κινηθώ νομικά κατά Δήμου και εργολάβου» λέει η Μαρία Θωμά
13:59 ΟΠΕΚΕΠΕ: Διευρύνεται το κύμα για άρση ασυλίας από βουλευτές της ΝΔ
13:49 Καλάβρυτα: Μετά το Πάσχα οι προληπτικές εξετάσεις σε Βλασία, Πετσάκους, Κορφές, Μικρό και Μεγάλο Ποντιά
13:48 Τέμπη: Έκκληση συγγενών και δικηγόρων να μη χαθεί ούτε άλλη δικάσιμος
13:38 Agro Food & Drink Patras Expo 2026: Πρόσκληση συμμετοχής για τις επιχειρήσεις
13:38 Βαρύ πένθος για τη Θεανώ Φωτίου: Έχασε ξαφνικά τον μοναχογιό της, Βασίλη Ρίζο σε ηλικία 48 ετών
13:30 Ο Θωμάς που βρήκε τον δρόμο του στη μουσική και έγινε το πασχαλινό μήνυμα της «Αποστολής» ΒΙΝΤΕΟ
13:27 Όμιλος ΔΕΗ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή των φωτοβολταϊκών ισχύος 2,13 GW στη Δυτική Μακεδονία – με ταχείς ρυθμούς η εγκατάσταση μονάδων αποθήκευσης
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 06.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ