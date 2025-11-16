Νέες αποκαλύψεις από τον Μαρτίκα για το κύκλωμα με τις απάτες

Αναφερόμενος στα θύματα της οργάνωσης, ο κ. Μαρτίκας αποκάλυψε ότι «ένας χρυσοχόος από τη Λάρισα» έχασε 400.000 ευρώ, με περισσότερες λεπτομέρειες –όπως είπε– να γίνονται γνωστές εντός της ημέρας.

16 Νοέ. 2025 12:54
Pelop News

Σε νέες δηλώσεις προχώρησε ο πρώην παίκτης ριάλιτι Σπύρος Μαρτίκας, υποστηρίζοντας ότι τη Δευτέρα αναμένεται να δημοσιοποιηθούν επιπλέον στοιχεία για τη δράση του κυκλώματος που φέρεται να διέπραττε πλαστογραφίες και απάτες, με πρόσχημα επενδύσεις σε καζίνο. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, τα μέλη της οργάνωσης αποσπούσαν από τα θύματα μεγάλα χρηματικά ποσά μέσω ενός «στημένου» μηχανισμού εξαπάτησης.

«Δεν φοβάμαι τίποτα. Δεν μπορείτε να διανοηθείτε τι θα γίνει την Δευτέρα, πόσος κόσμος έχει μιλήσει και τι αποκαλύψεις θα βγουν. Δεν θα το πιστεύετε», δήλωσε ο Σπύρος Μαρτίκας σε εκπομπή του ΑΝΤ1, προσθέτοντας ότι ήδη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν γίνει «τεράστιες αποκαλύψεις» για τη δράση της οργάνωσης. Όπως είπε, το κύκλωμα λειτουργούσε «με τρομερά στημένο και ευφυές κόλπο» και εκτιμά ότι όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα «θα πληρώσουν τα πάντα». Ο ίδιος επανέλαβε ότι έχει «τεράστια εμπιστοσύνη» στην ελληνική Δικαιοσύνη, επισημαίνοντας πως την Τρίτη αναμένονται οι κρίσιμες αποφάσεις ανακριτή και εισαγγελέα Κορίνθου.

Αναφερόμενος στα θύματα της οργάνωσης, ο κ. Μαρτίκας αποκάλυψε ότι «ένας χρυσοχόος από τη Λάρισα» έχασε 400.000 ευρώ, με περισσότερες λεπτομέρειες –όπως είπε– να γίνονται γνωστές εντός της ημέρας.

Ο Σπύρος Μαρτίκας έκανε επίσης λόγο για απειλές που έχει δεχθεί «ακόμη και για τη ζωή» του, εφόσον μιλούσε δημόσια για την υπόθεση. «Είναι μία εγκληματική οργάνωση που έχει εκτελεστές, μπράβους. Έχω κι άλλα θύματα που θα τα οδηγήσω εκεί που πρέπει για να πληρώσουν», σημείωσε.

Παράλληλα, σχολίασε τους ισχυρισμούς του δικηγόρου του επιχειρηματία που κατηγορείται για τις απάτες, ο οποίος υποστηρίζει ότι δεν είχε γνώση της δράσης του κυκλώματος. «Ήταν όλη την ώρα μαζί. Δεν θα μπορεί να προστατεύσει τον ίδιο του τον εαυτό, όχι τον εγκληματία κουμπάρο του. Θα χρειαστούν και οι δύο άλλους δικηγόρους», ανέφερε.

