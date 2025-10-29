Νέες διακρίσεις για τους αθλητές του ΙΟ Πατρών στο Πανελλήνιο

29 Οκτ. 2025
Νέες διακρίσεις για τους αθλητές του ΙΟ Πατρών ο οποίος συμμετείχε στο Οpen Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ιστιοπλοΐας στην κατηγορία ILCA 4, που διοργανώθηκε από 23 – 28 Οκτωβρίου 2025, από τον Ναυτικό Όμιλο Βουλιαγμένης (Ν.Ο.Β.) και διεξήχθη υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, χαρακτηρίστηκε από τις περισσότερες συμμετοχές σε τέτοιο αγώνα.

Συνολικά 231 αθλητές από 47 Ομίλους από την Ελλάδα, και 17 ξένες συμμετοχές από τη Βουλγαρία, τη Δανία, την Εσθονία, την Κύπρο, τη Μάλτα, την Ουγγαρία, τη Σιγκαπούρη και το Χονγκ Κονγκ. Αυτό συνέβαλε ώστε να γίνει ένας πολύ δυνατός αγώνας που παρακολούθησαν χιλιάδες φίλοι του αθλήματος σε ολόκληρο τον κόσμο από τη ζωντανή μετάδοση του στο κανάλι της Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας στο You Tube.

H αγωνιστική ομάδα του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πατρών παρά την απουσία λόγω τραυματισμού του Ιωάννη Αργυρού, συμμετείχε με την Κωνσταντίνα Δούσκα και την Αριάδνη  Νταγκουνάκη, τον Παναγιώτη και τον Φίλιππο – Άγγελο Κουτσουρόπουλο με την συνοδεία του προπονητή του Ομίλου, Γιώργο Χατζηκωνσταντίνου.

Σε σύνολο 85 κοριτσιών η Κωνσταντίνα Δούσκα μπήκε στις 10 καλύτερες αθλήτριες στην γενική και στην 4η θέση στην κατηγορία κάτω των 16 ετών, εάν και το αποτέλεσμα διαμορφώθηκε μόλις στην τελευταία ιστιοδρομία, δίνοντας μάχη στις θέσεις από 2η – 4η.  Καλή εμφάνιση και από την Αριάδνη Ντακουνάκη που κατέλαβε την 33η  θέση στην γενική.

Σε σύνολο 145 αγοριών ο Παναγιώτης Κουτσουρόπουλος και ο Φίλιππος – Άγγελος Κουτσουρόπουλος αγωνίστηκαν στον αργυρό στόλο με καλές εμφανίσεις, 111η και 121η  θέση αντίστοιχα.

Το Δ.Σ. του ΙΟΠ με ανακοίνωση του συνεχάρη τους αθλητές και τον προπονητή για την καλή εμφάνιση της ομάδας.

 

 
