Νεκρή σε ξενοδοχείο της Αθήνας η παραγωγός της «Τεχεράνης» Ντάνα Έντεν – Στο «μικροσκόπιο» τα αίτια θανάτου

Μυστήριο περιβάλλει τον θάνατο της Ισραηλινής παραγωγού Ντάνα Έντεν, η οποία βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ αναμένεται το αποτέλεσμα της νεκροψίας – νεκροτομής.

Νεκρή σε ξενοδοχείο της Αθήνας η παραγωγός της «Τεχεράνης» Ντάνα Έντεν – Στο «μικροσκόπιο» τα αίτια θανάτου
16 Φεβ. 2026 11:12
Pelop News

Νεκρή μέσα σε δωμάτιο ξενοδοχείου στο κέντρο της Αθήνας εντοπίστηκε η 52χρονη Ισραηλινή παραγωγός και δημιουργός της επιτυχημένης σειράς «Τεχεράνη», Ντάνα Έντεν, με τις συνθήκες θανάτου της να ερευνώνται από τις αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, η Έντεν είχε ταξιδέψει στην Ελλάδα στις αρχές του μήνα για να επιβλέψει τα γυρίσματα του τέταρτου κύκλου της σειράς. Το δωμάτιο στο οποίο διέμενε είχε μισθωθεί για τον σκοπό αυτό, καθώς μέρος της παραγωγής πραγματοποιείται στη χώρα μας.

Η 52χρονη φέρεται να εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της από συγγενικό της πρόσωπο, όταν δεν ανταποκρινόταν σε κλήσεις και μηνύματα. Στο δωμάτιο βρέθηκε μεγάλος αριθμός χαπιών, γεγονός που οδηγεί τους ερευνητές να εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο αυτοχειρίας, χωρίς ωστόσο να έχει αποκλειστεί καμία εκδοχή μέχρι την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής διερεύνησης.

Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν ότι στο παρελθόν είχε νοσηλευθεί για ψυχιατρικούς λόγους και λάμβανε σχετική φαρμακευτική αγωγή. Οι αστυνομικές αρχές έχουν ήδη διατάξει νεκροψία – νεκροτομή, ενώ συλλέγουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις από το προσωπικό του ξενοδοχείου, προκειμένου να διαμορφώσουν πλήρη εικόνα των γεγονότων.

Αρχικά στοιχεία δεν δείχνουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, αν και υπάρχουν αναφορές για μώλωπες σε σημεία του σώματός της, γεγονός που εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με δημοσίευμα της Haaretz, πηγές των ισραηλινών υπηρεσιών ασφαλείας δεν αποκλείουν κανένα ενδεχόμενο, ακόμη και πιθανή εμπλοκή ξένων παραγόντων, δεδομένης της θεματολογίας της σειράς «Τεχεράνη», η οποία εστιάζει σε επιχειρήσεις της Μοσάντ στην ιρανική πρωτεύουσα. Πρόκειται ωστόσο για σενάριο που προς το παρόν δεν επιβεβαιώνεται από επίσημες αρχές.

Η Ντάνα Έντεν συγκαταλεγόταν στις πιο αναγνωρισμένες τηλεοπτικές παραγωγούς του Ισραήλ. Εκτός από τη βραβευμένη με Emmy σειρά «Τεχεράνη», είχε εργαστεί σε αρκετές ακόμη παραγωγές, μεταξύ των οποίων οι «Saving the Wildlife», «She Has It», «Magpie» και «Shakshouka». Μαζί με τη συνεργάτιδά της Shula Spiegel είχαν ιδρύσει την εταιρεία Dana and Shula Productions.

Σε ανακοίνωσή της η εταιρεία εξέφρασε βαθιά θλίψη για τον θάνατό της, κάνοντας λόγο για μια αγαπημένη φίλη και συνεργάτιδα, η απώλεια της οποίας προκαλεί σοκ στον χώρο της τηλεοπτικής παραγωγής.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:02 Έκτακτο δελτίο καιρού: Έρχεται νέα επιδείνωση με ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους – Ποιες περιοχές επηρεάζονται
12:00 Αιγιάλεια: Η θάλασσα φούσκωσε και βγήκε στη στεριά – Σε διαρκή επιφυλακή η Πολιτική Προστασία του Δήμου
11:57 Δένδιας: Κίνητρα για νέους στις Ένοπλες Δυνάμεις και σχέδιο «Ασπίδα του Αχιλλέα» για τη νέα άμυνα
11:55 Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα για τον ΝΟΠ, ο νέος όμιλος
11:51 Υπογράφηκαν οι συμφωνίες Ελλάδας–Chevron και HELLENIQ ENERGY για υδρογονάνθρακες σε Κρήτη και Πελοπόννησο
11:45 Απόλλων: Έμπλεξε για την εξάδα, κοιτάζει Ηλυσιακό
11:38 Ορχομενός: Καταγγελία για βιασμό 16χρονης – Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι και οι γονείς τους
11:31 Vitafree: Διακόπτεται προσωρινά η λειτουργία του εργοστασίου στα Τρίκαλα – Σύνδεση με τον ιδιοκτήτη της «Βιολάντα» και τις εξελίξεις μετά την έκρηξη
11:30 Πρωτογενές πλεόνασμα 3,51 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο: Υπέρβαση του στόχου
11:29 Πήρε εξιτήριο ο Γιώργος Μαζωνάκης
11:22 Δημοσκόπηση GPO: Σταθερό προβάδισμα της ΝΔ με διψήφια διαφορά – Δεύτερο το ΠΑΣΟΚ, χαμηλά ο ΣΥΡΙΖΑ
11:21 Χρηματιστήριο Αθηνών: Ο Γενικός Δείκτης χάνει τις 2.300 μονάδες μετά το sell-off της Παρασκευής
11:20 Τι αποκάλυψε η Χάλι Μπέρι για την ηλικία της
11:15 ΑΣΕΠ: 510 προσλήψεις σε Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας, πού θα ανοίξουν
11:15 Χειροπέδες στον πρόεδρο του Ιωνικού!
11:12 Νεκρή σε ξενοδοχείο της Αθήνας η παραγωγός της «Τεχεράνης» Ντάνα Έντεν – Στο «μικροσκόπιο» τα αίτια θανάτου
11:08 Ουκρανία: Σάλος με πρώην Υπουργό, είναι ύποπτος για διαφθορά
11:05 «Κατέβηκαν» από τη δημοπρασία οι φωτογραφίες της Καισαριανής – Στο τραπέζι η αγορά τους από ελληνικούς φορείς
11:03 Τέλος τα μισόλογα: Η παραπολιτική υπονόμευση τελειώνει εδώ, ξεκινά η καθαρή παράταξη μάχης
11:01 Πάτρα: Κοπή πίτας και βραβεύσεις από τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΦΩΤΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 16.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ