Νεκρή σε ξενοδοχείο της Αθήνας η παραγωγός της «Τεχεράνης» Ντάνα Έντεν – Στο «μικροσκόπιο» τα αίτια θανάτου

Νεκρή μέσα σε δωμάτιο ξενοδοχείου στο κέντρο της Αθήνας εντοπίστηκε η 52χρονη Ισραηλινή παραγωγός και δημιουργός της επιτυχημένης σειράς «Τεχεράνη», Ντάνα Έντεν, με τις συνθήκες θανάτου της να ερευνώνται από τις αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, η Έντεν είχε ταξιδέψει στην Ελλάδα στις αρχές του μήνα για να επιβλέψει τα γυρίσματα του τέταρτου κύκλου της σειράς. Το δωμάτιο στο οποίο διέμενε είχε μισθωθεί για τον σκοπό αυτό, καθώς μέρος της παραγωγής πραγματοποιείται στη χώρα μας.

Η 52χρονη φέρεται να εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της από συγγενικό της πρόσωπο, όταν δεν ανταποκρινόταν σε κλήσεις και μηνύματα. Στο δωμάτιο βρέθηκε μεγάλος αριθμός χαπιών, γεγονός που οδηγεί τους ερευνητές να εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο αυτοχειρίας, χωρίς ωστόσο να έχει αποκλειστεί καμία εκδοχή μέχρι την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής διερεύνησης.

Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν ότι στο παρελθόν είχε νοσηλευθεί για ψυχιατρικούς λόγους και λάμβανε σχετική φαρμακευτική αγωγή. Οι αστυνομικές αρχές έχουν ήδη διατάξει νεκροψία – νεκροτομή, ενώ συλλέγουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις από το προσωπικό του ξενοδοχείου, προκειμένου να διαμορφώσουν πλήρη εικόνα των γεγονότων.

Αρχικά στοιχεία δεν δείχνουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, αν και υπάρχουν αναφορές για μώλωπες σε σημεία του σώματός της, γεγονός που εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με δημοσίευμα της Haaretz, πηγές των ισραηλινών υπηρεσιών ασφαλείας δεν αποκλείουν κανένα ενδεχόμενο, ακόμη και πιθανή εμπλοκή ξένων παραγόντων, δεδομένης της θεματολογίας της σειράς «Τεχεράνη», η οποία εστιάζει σε επιχειρήσεις της Μοσάντ στην ιρανική πρωτεύουσα. Πρόκειται ωστόσο για σενάριο που προς το παρόν δεν επιβεβαιώνεται από επίσημες αρχές.

Η Ντάνα Έντεν συγκαταλεγόταν στις πιο αναγνωρισμένες τηλεοπτικές παραγωγούς του Ισραήλ. Εκτός από τη βραβευμένη με Emmy σειρά «Τεχεράνη», είχε εργαστεί σε αρκετές ακόμη παραγωγές, μεταξύ των οποίων οι «Saving the Wildlife», «She Has It», «Magpie» και «Shakshouka». Μαζί με τη συνεργάτιδά της Shula Spiegel είχαν ιδρύσει την εταιρεία Dana and Shula Productions.

Σε ανακοίνωσή της η εταιρεία εξέφρασε βαθιά θλίψη για τον θάνατό της, κάνοντας λόγο για μια αγαπημένη φίλη και συνεργάτιδα, η απώλεια της οποίας προκαλεί σοκ στον χώρο της τηλεοπτικής παραγωγής.

