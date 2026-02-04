Νεκρός 17χρονος σε τροχαίο στη Θεσσαλονίκη, σύγκρουση ΙΧ με φορτηγό
Ο 17χρονος επέβαινε σε αυτοκίνητο που συγκρούστηκε με φορτηγό στη Σίνδο.
Τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα έχασε 17χρονος στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με το thestival, το τροχαίο έγινε χθες το βράδυ Τρίτη 3/02/2026 στην περιοχή της Σίνδου όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ένα φορτηγό συγκρούστηκε με ΙΧ στο οποίο επέβαινε ο 17χρονος. Το ΙΧ οδηγούσε ένας άλλος 17χρονος, συνοδευόμενος από τη μητέρα του.
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά ο 17χρονος επιβάτης του ΙΧ. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης, όπου λίγο αργότερα άφησε την τελευταία του πνοή.
Ο 46χρονος οδηγός του φορτηγού συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα.
