Νεκρός 56χρονος Αμερικάνος σε χωριό της Αιγιαλείας – Εξετάζονται τα αίτια θανάτου

Νεκρός εντοπίστηκε το απόγευμα του Σαββάτου άνδρας σε χωριό της περιοχής του Αιγίου, προκαλώντας αναστάτωση στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για 56χρονο Αμερικανό υπήκοο, ο οποίος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο σπίτι του στο Πετροβούνι Κουνινάς Αιγιαλείας, ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις.

Από την έως τώρα έρευνα των αρχών έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, χωρίς ωστόσο να έχουν διευκρινιστεί τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξουν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που θα πραγματοποιηθεί το επόμενο διάστημα.

Την προανάκριση για το περιστατικό διενεργούν οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

