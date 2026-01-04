Νέο άνοιγμα Νετανιάχου στους πολίτες του Ιράν: Ταυτιζόμαστε μαζί τους

Τη στήριξη και την ταύτιση του Ισραήλ με τον αγώνα του ιρανικού λαού εξέφρασε ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, την ώρα που το Ιράν συγκλονίζεται από εκτεταμένες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, με αρκετούς νεκρούς και εκατοντάδες συλλήψεις.

Σε δηλώσεις του στην έναρξη της εβδομαδιαίας συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, ο Νετανιάχου αναφέρθηκε εκτενώς στις τελευταίες εξελίξεις, επισημαίνοντας ότι «η κυβέρνηση του Ισραήλ, το κράτος του Ισραήλ και η δική μου πολιτική ταυτίζονται με τον αγώνα του ιρανικού λαού και τις προσδοκίες του για ελευθερία, δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια». Όπως πρόσθεσε, «είναι πολύ πιθανό να βρισκόμαστε σε μια στιγμή όπου ο ιρανικός λαός παίρνει τη μοίρα του στα χέρια του».

ویدیوی رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد یکشنبه ۱۴ دی کاسبان در بازار مولوی تهران مغازه‌های خود را بسته و با فریاد «ببندید» دیگران را دعوت می‌کنند تا به اعتصاب سراسری بپیوندند. pic.twitter.com/A8pL2j3Y9i — ايران اينترنشنال (@IranIntl) January 4, 2026



Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αποκάλυψε ακόμη ότι το θέμα του Ιράν βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησής του, την περασμένη εβδομάδα στη Φλόριντα, με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με όσα δήλωσε, οι δύο πλευρές επανέλαβαν τη «κοινή τους θέση για μηδενικό εμπλουτισμό ουρανίου», καθώς και την ανάγκη απομάκρυνσης περίπου 400 κιλών εμπλουτισμένου υλικού από το Ιράν και την υπαγωγή των πυρηνικών εγκαταστάσεων σε «αυστηρό και ουσιαστικό έλεγχο».

Αναφερόμενος στη Γάζα, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι με τον Αμερικανό πρόεδρο συζήτησαν και το παλαιστινιακό ζήτημα, τονίζοντας ότι ο Τραμπ ήταν «απολύτως κατηγορηματικός» ως προς την απαίτηση για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς. «Δεν υπάρχει άλλη επιλογή», υπογράμμισε, χαρακτηρίζοντας τον αφοπλισμό «αναγκαία και θεμελιώδη προϋπόθεση» για την εφαρμογή του 20σέλιδου σχεδίου που έχει παρουσιάσει ο Αμερικανός πρόεδρος.

Στρέφοντας το βλέμμα και στη Λατινική Αμερική, ο Νετανιάχου εξέφρασε την πλήρη στήριξη του Ισραήλ στη «αποφασιστική δράση» των Ηνωμένων Πολιτειών για τη σύλληψη του ηγέτη της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να «αποκαταστήσει την ελευθερία και τη δικαιοσύνη στην περιοχή».

Παράλληλα, αναφερόμενος στην αύξηση της βίας στο νότιο Ισραήλ, ο πρωθυπουργός επαίνεσε τον υπουργό Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ για τις προσπάθειές του να «αποκατασταθεί η διακυβέρνηση» στην περιοχή, καθώς και για πρωτοβουλίες όπως η σύσταση Εθνικής Φρουράς και οι αλλαγές στην Υπηρεσία Φυλακών του Ισραήλ.

Τεταμένη η κατάσταση στο Ιράν

Την ίδια ώρα, η κατάσταση στο Ιράν παραμένει τεταμένη. Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων αναφέρουν ότι τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μέσα σε μία εβδομάδα αναταραχών, καθώς οι διαδηλώσεις κατά του καθεστώτος, με αφορμή τη ραγδαία αύξηση του κόστους ζωής και τον υψηλό πληθωρισμό, εξαπλώνονται σε όλη τη χώρα. Οι συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και δυνάμεων ασφαλείας είναι συχνές, ενώ καταγράφονται συνεχώς συλλήψεις.

Σύμφωνα με την κουρδική οργάνωση Hengaw, οι νεκροί από την έναρξη των κινητοποιήσεων ανέρχονται σε τουλάχιστον 17, ενώ το δίκτυο ακτιβιστών HRANA κάνει λόγο για 16 νεκρούς και 582 συλλήψεις.

