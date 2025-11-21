Νέο χειρουργείο για τον Λεσόρ! Πόσο ακόμη θα μείνει εκτός δράσης

Θα ταξιδέψει στην Πορτογαλία προκειμένου να υποβληθεί σε αρθροσκοπική επέμβαση από κορυφαίο Ολλανδό γιατρό

21 Νοέ. 2025 20:37
Pelop News

Είναι πλέον οριστικό! Πάρθηκε η απόφαση για την πορεία της αποκατάστασης του Ματίας Λεσόρ πάρθηκε. Ο Γάλλος σέντερ του Παναθηναϊκού, μετά από πολλές συναντήσεις με γιατρούς και ειδικούς, αποφάσισε να ταξιδέψει στην Πορτογαλία για να υποβληθεί σε αρθροσκοπική επέμβαση από τον Ολλανδό Νικ Βαν Ντάικ.

Δείτε ποιους πατρινούς παίκτες κάλεσε ο Σπανούλης στην προετοιμασία της Εθνικής ομάδας

Ο ψηλός του τριφυλλιού αποφεύγει το μεγάλο χειρουργείο, ενώ αποφάσισε να σταματήσει το συντηρητικό τρόπο αποκατάστασης του προβλήματος του.

Έτσι, θα μεταβεί στο Οπόρτο για να προχωρήσει στην αρθροσκοπική επέμβαση. Πρόκειται για μία ευχάριστη εξέλιξη, μιας και ο Ματίας Λεσόρ είναι εξαιρετικά πιθανό να επιστρέψει στη δράση μέσα στην τρέχουσα σεζόν.

Η ενημέρωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός
«Στο Οπόρτο της Πορτογαλίας θα μεταβεί το πρωί του Σαββάτου ο Ματίας Λεσόρ συνοδευόμενος από τον επικεφαλής του ιατρικού επιτελείου του Παναθηναϊκού AKTOR, Ιωάννη Τριανταφυλλόπουλο.

Τη Δευτέρα θα υποβληθεί σε αρθροσκοπική επέμβαση για την αποκατάσταση των χόνδρινων βλαβών της αριστερής ποδοκνημικής από τον διακεκριμένο καθηγητή ορθοπαιδικής, Niek van Dijk, ο οποίος θεωρείται εκ των κορυφαίων ειδικών παγκοσμίως, γι’ αυτό και επιλέχθηκε από τον αθλητή μας».

